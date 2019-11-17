“Önümüzdeki dönemi verimli şekilde kullanın”

BM Genel Sekreteri Guterres, liderler, garantör güçler ve ilgili taraflardan önümüzdeki dönemi verimli bir şekilde kullanmalarını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla iyi niyet misyonu raporunun resmi olmayan kopyası önceki gün BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunuldu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi raporun içeriğiyle ilgili haberi “Bu Kez Farklı- Guterres’ten, Eşit Mesafelere Sahip, Aynı Zamanda Referans Şartları ve (Guterres Çerçevesinin) 6 Noktada Israr Eden Rapor- Teknik Komiteler, Güven Yaratıcı Önlemler- Maraş, Ara Bölge, Hidrokarbonlar- Doğal Gaz, Çözüm Bulunması İçin Güçlü Bir Teşvik” başlıklarıyla yer verdi.

Guterres’in raporda “tüm müdahil taraflara son bir çağrıda bulunduğuna” işaret edilerek, “Kıbrıs halkının bu kez farklı olduğunu bilmeyi hak ettiğine” vurgu yaptığı belirtildi. Gazete, Guterres’in liderler, garantör güçler ve ilgili taraflardan “önümüzdeki dönemi verimli bir şekilde kullanmalarını istediğini” de yazdı.

Guterres’in raporu Politis gazetesinde ise “BM Genel Sekreterinden İyimser Olmayan Değerlendirmeler- Yeni Taahhütler İstiyor- Bir Sonraki Adım Belirsiz- Doğal Gaz ve Maraş’a Atıflar- Maraş İçin Destek- Güven Ortamının Güçlenmesini İstiyorlar- Kıbrıs Sorunuyla İlgili Teknik Komitelerin Çalışmaları ve GYÖ’ler Bir Kez Daha Ön Planda” başlıklarıyla yer aldı.

“Guterres’in rapordaki ifadelerinin iyimserliğe çok da yer bırakmadığını, çünkü kendisinin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini belirsiz olarak nitelediğini” yazan gazete, Guterres’in tarafları önümüzdeki dönemi verimli bir şekilde kullanmaya çağırdığını da iletti.

Taraflardan yeni taahhütler isteyen Guterres’in, yapılan açıklamalara dayanarak ortamın iyileşmediği sonucuna vardığını ve bundan ötürü de iki tarafa sorumluluk yüklediğini yazan gazete, Guterres’in referans şartlarında anlaşmaya varılmamasının sorumlusunun ise meydana gelen gerginlikler olduğunu düşündüğünü ekledi.

