"Önemli olan parlak kitapçıklar hazırlamak değil, içeriğini uygulamak"

Maliye Bakanı Denktaş, Türkiye’den gelecek teknik heyetle yarından başlayarak cuma güne kadar görüşme yapılacağını, Mali Protokolün imzalanmasıyla nakit akışının başlayacağını söyleyerek önemli olanın parlak kitapçıklar hazırlamak değil, içeriğini uygulamak olduğunu dile getirdi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’den gelecek teknik heyetle yarından başlayarak cuma güne kadar görüşme yapılacağını, Mali Protokolün imzalanmasıyla nakit akışının başlayacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar devam ediyor.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekilli Olgun Amcaoğlu, mali konularla ilgili konuşma yaptı. Amcaoğlu, hükümetin borçlanma koşullarının yasa ile düzenlendiğini söyleyerek, hükümetin bu kurallara uymadan avans adı altında Merkez Bankası’ndan kredi aldığını belirtti.

Hükümetin yanlış üretilen kararlarla maliyeyi “ters yüz ettiğini” iddia eden Amcaoğlu, hükümetin bütçe açığının neden oluştuğunu halka ifade etme zorunda olduğunu söyledi.

Ekim ayında imzalanması gereken mali protokolün henüz imzalanmadığını anımsatan Amcaoğlu, yükseköğretim ve turizm yatırımların nasıl yapılacağını, protokolün neden imzalanmadığını sordu.

Ekonomik ve Mali Protokol çalışmalarını eleştiren Amcaoğlu, yapılan çalışmanın ciddi ve detaylı yapılması ve bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Amcaoğlu, toplu taşımacılıkla, su projesi ile, belediye reformları ile ilgili hiçbir şeyin ekonomik programda yer almadığını söyledi.

Çoklu elektrik tarifesinin hükümetin değil KIB-TEK’in kararı olduğunu savunan Amcaoğlu, hükümet kararı olmadan bu kararın alınmasını eleştirdi.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da mali konularla ilgili konuşma yaptı.

Sucuoğlu, turizm ve eğitimde üzücü bir durumla karşı karşıya kalındığını, turizmde son yılların en düşük geceleme noktasında bulunulduğunu belirtti.

Sucuoğlu, bu durumun diğer sektörlere de olumsuz etkisinin bulunduğunu söyleyerek, bu aşağı gidişin devam edeceğini bunun nedeninin de acentelerin alması gereken teşvik rakamlarının çok altında teşvik alması ve alacaklarının ciddi rakamlara ulaşması olduğunu kaydetti.

Yüksek öğretimde de çok sayıda öğrencinin eğitimi dondurduğunu veya ülkeye gelmekten vazgeçtiğini söyleyen Sucuoğlu, dünyada ve ülkede yapılan tanıtımın yeterli olmadığını belirtti.

Sucuoğlu, ekonomik ve mali protokolün imzalanmamasını eleştirerek, ilaç ihaleleri, ek mesailer, vergiler, Dayanışma Turizm Limited’in vergi borcu konusunda sorular yöneltti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, birçok şirketin vergi dairesine vereceği olduğunu, yapılandırma yapılarak “borcu yoktur” yazısı alabildiğini, Dome Hotel’in durumunun da bu olduğunu söyledi.

Denktaş, vergide muafiyetler konusunda kayıt dışılığın önüne geçmek adına bir uygulama yapıldığını, yeni bir vergi yaratılmadığını, bu uygulamanın kayıt dışılığı önlemede yarar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi. Denktaş, İhtiyat Sandığı’nın bu çalışmayı ret ettiğini, bu konuyu yetkililer ile görüşeceklerini belirtti.

Turizmde sıkıntının ana kaynağının Türkiye’de kriz nedeniyle halkın tedbirli davranması ve uçak seferlerinin azalması olduğunu, acentelerin de 90 milyon alacağı olduğunu dile getiren Denktaş, bunun nedeninin teşviklerin yüzde 70 Türkiye kaynaklı, yüzde 30 yerel kaynaklı olması olduğunu bunun ters dönmesi gerektiğini kaydetti.

Denktaş, rakamlar zamanında ödenmezse geç ödenmesinin bir anlamı olmayacağını söyledi.

388 milyonun geçen yıldan alacakları olduğunu belirten Denktaş, “Türkiye kaynaklı ödemeleri biz kendi kaynaklarımızdan ödemek zorundayız” dedi.

TÜRKİYE’DEN TEKNİK HEYET…

Denktaş, Türkiye’den gelecek teknik heyetle yarından başlayarak cuma güne kadar görüşme yapılacağını, Mali Protokolün imzalanmasıyla nakit akışının başlayacağını söyledi.

Denktaş önemli olanın parlak kitapçıklar hazırlamak değil, içeriğini uygulamak olduğunu dile getirdi.

“Hayat pahalılığı artışını Anayasaya rağmen ödemedik” diyen Denktaş, Merkez Bankası’ndan avans olarak alınan paranın ‘Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın borçlanma’ olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını, borçlanma değil avans alındığını, Türkiye’den paranın gecikmesi halinde avans almaya devam edeceklerini ifade etti.

Denktaş, bu parayı kullanarak ödemelerin yapıldığını söyledi.

Güneye göre hangi alanlarda daha pahalı olduğunun araştırılacağını dile getiren Denktaş, güveni artıracak, maliyeti aşağı çekecek uygulamalar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Denktaş, su projesi konusunda Türkiye’den yardım alınması gerektiğine inandığını söyledi.

Türk Lirası ile ticaret yapılması konularına değinen Denktaş, bu konuda görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.

TC-KKTC Gümrük Birliği Anlaşması’nın hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Denktaş, “Bu konuda üstümüze düşenler var, her ürettiğimizi belli standartlara ulaştırmamız gerekiyor” dedi.

Denktaş, buna yönelik ülkede standart enstitüsü kurulması gerektiğini belirtti.

Denktaş, elektriğe yönelik çoklu tarifenin Bakanlar Kurulu bilgisi dahilinde uygulamaya geçeceğini söyledi.