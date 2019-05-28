Hükümet programı Mecliste okundu. Başbakan Tatar, KKTC’de ciddi bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığında olduklarını söyledi ve “Popülizmden uzak durarak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz” dedi

Hükümet programından

*Ekonomik protokol sonuçlandırılacak



*Telekomünikasyon Dairesi, Gazimağusa Limanı, Girne Turizm Limanı ve Girne Antik Limanı’nda kamu-özel işbirliği modeline geçilecek

*Türkiye ile kablo ile enterkonnekte projesinin hayata geçirilmesine başlanacak

*Kamu reformu hayata geçirilecek

*Kamu personelinin görev yerine giriş çıkışlarıyla ilgili kontrol tüm kamuda elektronik olacak

*Yurttaşlık verilmesinde objektif kriterler getirecek

*Vizyon sıfır trafik güvenliği sistemi benimsenecek

*Kıbrıs sorunu: AB içinde iki devlet de dahil farklı modeller için diplomatik girişimler yapılacak

Öncelik ekonomik kalkınma

Hükümet programı dün Mecliste okundu. Başbakan Tatar, “KKTC’de ciddi bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığındayız. Popülizmden uzak durarak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz” dedi

Hükümet programından: “Kamu reformu hayata geçirilecek… Personelin görev yerine giriş çıkışlarıyla ilgili kontrol tüm kamuda elektronik olacak…Yurttaşlık verilmesinde objektif kriterler getirecek…Vizyon sıfır trafik güvenliği sistemi benimsenecek… Türkiye ile kablo ile enterkonnekte projesinin hayata geçirilmesine başlanacak”

Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP) oluşturduğu koalisyon hükümetinin zor bir dönemde göreve geldiğini belirterek, ekonomik kalkınmanın birinci öncelikleri olacağını açıkladı. Tatar, bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığında olduklarını ve popülizmden uzak duracaklarını ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti Programı Cumhuriyet Meclisi’nde okundu.

22 Mayıs’ta kurulan hükümetin programını Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar okudu. Tatar programı yaklaşık 1 saat 15 dakikada okudu. Hükümet programı üzerindeki görüşmeler Perşembe günü yapılacak ve görüşmelerin aynı gün tamamlanması halinde cumartesi de güven oylamasına gidilecek. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için oylamaya katılanların çoğunluğunun olumlu oy vermesi gerekiyor.

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin birinci önceliğinin; ekonomik kalkınma olacağına vurgu yaparak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda üretken, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamanın ana gayeleri” olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, programda belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve refahı için ellerinden gelen bütün gayreti sergileyeceklerini belirtti.

Tatar, 41. hükümet olarak; popülizmden uzak durarak halkın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceklerini belirterek, “Yapılamayanları, yapılmayanları yapmak ve bir dönüşüm sağlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ciddi bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığındayız” dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Öncelikle vurgulamak isterim ki 41’nci hükümet olarak popülizmden uzak durarak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu ağır ekonomik ve siyasi koşullarda parlamentomuzdaki tüm siyasi partilerimizin birlik ve beraberliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İstikrarın da yakalanabilmesi adına yasama ile yürütmenin uyum içerisinde çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Bunun için hükümetimiz üzerine düşeni yapacaktır.

Yapılamayanları, yapılmayanları yapmak ve bir dönüşüm sağlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ciddi bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığındayız.”

Başbakan Ersin Tatar, herkesin kabul edeceği üzere ülke için sorunların ağırlaştığı bir dönemin söz konusu olduğunun, bir taraftan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile “Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nün imzalanamaması, gereken önlemlerin zamanında alınmaması, diğer taraftan 2018 yılı ortalarından itibaren döviz fiyatlarındaki yükseliş ve buna paralel olarak enflasyonun yüzde 30’ları bulmasının ülke ekonomisine derin yaralar açtığını kaydetti.

“Ekonomik kalkınmanın birinci öncelikleri” olacağını vurgulayan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda üretken, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamanın da ana gayeleri olduğunu vurguladı.

Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Tüm sektör temsilcileri büyük sıkıntılar içinde olduklarını ifade etmektedir. Halkın alım gücü düşmüştür. Turist sayısı ve turizm gelirlerinde ciddi bir azalma söz konusudur. Öğrenci sayısı ve öğrenci gelirlerinde de bir düşüş söz konusudur. Tarım kesimi hala doğrudan gelir desteği fiyatını beklemektedir. Hasat çoktan başlamış olmasına rağmen tahıl fiyatları konusu askıdadır. Yollarımız artık ne turizm ve üniversite sektörü gibi toplam dış ticaret açığımızı karşılayan iki önemli sektörümüzün ne de halkımızın ihtiyaçlarını kaldırabilecek durumdadır.

“LİMANLARIN DURUMU İÇLER ACISI”

Limanlarımızın durumu içler acısıdır. Telekomünikasyon alanında ciddi eksikliklerimiz vardır. Sağlıkta nerdeyse ilaç bulunamaz bir noktaya doğru gerileme söz konusudur. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür.

Kısacası, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümeti zor bir dönemde göreve geliyor. Ancak Hükümet olarak biz ekonomik açıdan güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için projelerimizle hazırız, hükümet olarak bunu başarmakta kararlıyız.

İstikrarlı bir dönem geçirirsek bir-kaç yıla kadar ülkemizi yeni bir kalkınma hamlesi içine sokabileceğimizden eminim.”

“ANAYASAYA SIKI SIKI BAĞLI OLACAĞIZ”

Başbakan Tatar, hükümetin Anayasanın birinci maddesinde ifade edilen “demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerine” sıkı sıkıya bağlı olacağını vurguladı ve “Bizi biz yapan, bizi azınlık durumunda bir topluluk noktasından alıp Devlet sahibi Kıbrıs Türk halkı noktasına taşıyan öz değerlerimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

Demokrasinin güçlenmesinin; demokrasi için vazgeçilmez olan siyaset kurumunun güçlenmesi ve siyaset kurumuna duyulan güvenin artırılması ile doğrudan ilgili olduğuna işaret eden Tatar, şöyle devam etti:



“YARGIDA SORUNLAR İVEDİLİKLE AŞILACAK”

“Bu yönde gereken titizlik mutlaka gösterilecektir. Sosyal adaletin bozulmasının başlıca nedeni gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Biz, hem ekonominin büyümesi hem de gelir dağılımının çağdaş ülkelerdeki gibi olması için üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız.

Yargının sorunlarını biliyoruz. Yapılması gerekenler ortadadır. Yargıda biriken sorunları aşmak için bir plan-program çerçevesinde ivedilikle yola koyulacağız.”

DOĞAL GAZ KONUSU…

Tatar, Kıbrıs adasının Ortadoğu’nun yanı başında ve Doğu Akdeniz’in merkezinde ve halen büyük stratejik öneme sahip bir ada olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Gelişmiş ekonomilere sahip Avrupa ülkeleri, petrol ihtiyacının yüzde 80’ini Orta Doğu’dan karşılamaktadır. Uzman görüşleri Kıbrıs sorununun kalıcı biçimde çözülmesi ve bölgede geniş bir işbirliği zemini sağlanabilmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bir enerji geçiş merkezi olmaya oldukça uygun bir aday olduğuna işaret etmektedir.

“HAKLARIMIZI GASP ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI TEDBİR ALMAZSAK…”

Ancak Rum tarafı bir çözüme yanaşmıyor ve bölgede Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine bağlantılar oluşturuyor. Haklarımızı gasp etmeye çalışanlara karşı gereken tedbirleri almazsak gelecek nesiller bizleri affetmeyecektir.

Kıbrıs’ın çevresinde bu kadar önemli olaylar yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler daha da önem kazanmaktadır. Hükümet olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde özen göstereceğiz.”



