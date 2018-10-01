"Olgun muhalefet tavırlarımızı sürdüreceğiz"

Meclisin bugünkü toplantısında Başbakan Erhürman'dan sonra ana muhalefet partisi UBP’nin Başkanı Hüseyin Özgürgün kürsüye çıktı.

Özgürgün, Erhürman’ın yaptığı konuşmanın ardından kendisinin de bir şeyler söylemesinin şart olduğunu anlattı.

Mevcut hükümetin halk iradesine rağmen kurulduğunu ve umut vadetmeyen bir hükümet olduğunu söyleyen Özgürgün, Erhürman’ın yaşananları sadece dövize bağlamasını eleştirdi.

Özgürgün kendilerinin ilk günden, “bu hükümetin yürümeyeceğini” söylediklerini kaydetti.

“Olgun bir tavırda muhalefet yapacağız” dediklerini ve böyle yaptıklarını anlatan Özgürgün, gelinen aşamada bir sıkıntı varsa bunun kaynağının Meclis değil, Hükümet olduğunu söyledi.

Olgun muhalefet tavırlarını sürdüreceklerini dile getiren Özgürgün, “biz devletimizi seviyoruz, halkımıza saygımız var ”dedi.

Öte yandan bunun hükümeti eleştirmeyecekleri anlamına gelmediğini söyleyen Özgürgün, dövizin her dönem yükseldiğini, krizin her dönem yaşandığını kaydetti.

Özgürgün, birçok partinin iktidarda iken yaralar aldığını söyledi.

Hükümet çalışmalarına engel yaratmadıklarını dile getiren Özgürgün, bundan sonra da sadece ülkenin menfaati doğrultusunda hareket edeceklerini anlattı.

Özgürgün, meclis barışını bozacak bir noktaya gelinmemesi gerektiğini kaydetti.

TOPAL: “BU COĞRAFYADA, İNSANLIĞIN BİTMEYEN JEOPOLİTİK KAVGASININ SIKINTISINI YAŞIYORUZ”

Ardından HP adına grup başkan vekili Hasan Topal kürsüye çıktı. Yaşanan coğrafyanın sürekli krizlerin yaşandığı bir coğrafya olduğuna işaret eden Topal, KKTC’nin de bu yaşananlardan etkilendiğini söyledi.

Topal, iç çekişmelerin bir tarafa bırakılması ve birlik içinde çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Hasan Topal, KKTC’nin güvenlik boşluğunu kaldıramayacak durumda olduğunu anlattı.

Topal, HP vekillerinin Meclis’e girdikleri günden bu yana devamsızlık göstermediğini de söyledi.

“Bu coğrafyada, insanlığın bitmeyen jeopolitik kavgasının sıkıntısını yaşıyoruz” diyen Topal, gençlere “Bu ada küsüp kızılıp terkedilecek bir ada değil” diyerek seslendi.

Topal “Tarihte ilk barış anlaşması bu coğrafyada oldu bizde hala bir barış anlaşması imzalanmadı” şeklinde konuştu.



