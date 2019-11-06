“Oldu bittilere izin vermeyiz”

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Profesör Yasin Aktay, Kıbrıs konusunda Türkiye’nin oldu bittilere izin vermeyeceğini söyledi ve ekledi: “Yeni bir müzakere süreci ancak ilgili tüm tarafların ortak vizyon konusunda uzlaşması ve Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin, dönüşümlü başkanlığın ve kararlara etkin katılımının kabul edildiğinin kayıt altına alınması koşulu ile başlayabilir”

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Yasin Aktay HK Ajans’a konuştu. Aktay, Kıbrıs’a ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’nın nedenlerini anlattı, Türkiye’nin bölgede üstlendiği kritik role dikkat çekti. Kıbrıs konusunda önemli mesajlar veren Aktay, “önce ortak vizyon” mesajı verdi ve ilgili tüm taraflar Kıbrıs konusunda ortak bir vizyonda buluşmadan müzakerelerin yeniden başlamasından söz edilemeyeceğini söyledi.

Profesör Aktay, Kıbrıs konusunda bugüne kadar izlenen yöntemlerle bir yere varılmadığına işaret ederek, Crans Montona’da müzakere sürecinin Rum Liderliğinin uzlaşmaz tutumu nedeni ile çökmesi sonrasında hiç bir şey olmamış gibi sürecin kaldığı yerden başlamasının mümkün olmadığını vurguladı.

BM süreçlerinde bugüne kadar siyasi eşitliğe vurgu yapıldığına ancak bunca yıldır müzakere süreçlerinde yaşananların tarafların siyasi eşitliği farklı yorumladığını gösterdiğini anlattı ve şöyle konuştu:

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için her şeyden önce ilgili tüm taraflar Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin olarak ortak bir vizyonda uzlaşmalıdır. Bu uzlaşı sağlandıktan sonra da yeni bir ortaklığın tesis edilebilmesi için siyasi eşitlik konusunda net bir şekilde anlaşma sağlanmalıdır. Bu konuda hiçbir muğlaklık bırakılmamalıdır. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin, kararlara etkin katılımının ve dönüşümlü başkanlığın kabul edildiği net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirirken ise bölgede Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarını kimsenin gasp edemeyeceğinin altını çizdi. Türkiye’nin bölgede hem kendi, hem de Kıbrıs Türkünün haklarını korumakta kararlı olduğunu vurgulayan Aktay, Türkiye'nin kararlılığını kimsenin sınamaya kalkmaması uyarısında bulundu.