Nüfus sayımı için 5,5 milyon TL'lik bütçe ayrıldı

Başbakanlık Bütçesi'nin Meclis Komitesi'nde görüşülmesinde konuşan UBP milletvekili Amcaoğlu, Nüfus sayımı için bütçeye 5,5 milyon TL konulduğunu gördüğünü söyleyeyerek, bunun elektronik ortamda başarabileceğini, bunun yapılması için çalışmalara katkı koyabileceklerini ifade etti

Başbakanlık’ın 139 milyon.230 bin 400 TL olarak öngörülen 2018 bütçesi, Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Komitede ilk olarak Komite Başkan Vekili Ersin Tatar söz aldı. Tatar, Başbakanlık’ın ülke için önemli bir kurum olduğunu kaydederek, burada istikrar sağlanmasının önemini vurguladı.

Türkiye ile ilişkiler konusuna değinen, imzalanacak protokol konusunda gereğinin yapılmasını isteyen Tatar, bu noktada TC ile müzakerelerin önemli olduğunu belirtti.

AMCAOĞLU: “NÜFUS SAYIMI ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞARILABİLİR... ÇALIŞMALARA KATKI KOYABİLİRİZ

Komite üyesi, UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, Başbakanlık bütçesi üzerine söz alarak kadük yasaların güncellenmesiyle ilgili çalışmaların yapılmasını istedi.

Amcaoğlu, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile AB Koordinasyon Merkezi’nin alt yapısı ve teşkilatlanmasıyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunu sordu.

Olgun Amcaoğlu, Başbakanlık binasının çok eski olduğunu da ifade ederek, “Başbakanlık’a yarışır bir çalışma ortamı söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Nüfus sayımı için bütçeye 5,5 milyon TL konulduğunu gördüğünü söyleyen Amcaoğlu, bunun elektronik ortamda başarabileceğini, bunun yapılması için çalışmalara katkı koyabileceklerini ifade ederek, “Bu konunun değerlendirilmesini istiyorum” dedi.

BEROVA: “E-DEVLET ELZEM”

UBP milletvekili Özdemir Berova da söz alarak e-devlet projesinin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu söyledi.

Nüfus sayımı konusuna da değinen ve bütçede buna ayrılan miktara değinen Berova, nüfus sayımının nasıl yapılacağı sordu ve son sayımda insanlara “sizleri bir daha eve kapamayacağız” denildiğini hatırlattı.

TAÇOY: “PROJELERİN TAKİPÇİSİYİZ”

Komite üyesi, UBP milletvekili Hasan Taçoy, kalemlere aktarılan miktarlara değinerek, projelerin takipçisi olacağını söyledi.

Başbakanlık bütçesinin geçtiğimiz yılın bütçesi ile aynı olduğunu, dolayısıyla bu yıl da bazı projelerin yine hayata geçirilemeyeceğini söyleyen Taçoy, eğitim kalemine ödenek ayrılmadığını ifade ederek, bunu eleştirdi.

Taçoy, DPÖ’nün İstatistik Dairesi ile desteklenmesi gerektiğini de ifade etti.

Hasan Taçoy, uyuşturucu ile mücadele için ayrılan rakamının yetersiz olduğunu söyledi.

Taçoy, 9 ay bakanlık yaptığını da anımsatarak, Personel Dairesi’nin müfettişlerle güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdiğini belirterek, “Ceza var, cezalandırılan çok insan da oldu son 2 yılda. İşten el çektirilenler de oldu” şeklinde konuştu.

Hasan Taçoy, bunun yeterli olmadığını söyledi, “Sadece Kamu Reformu yapmak yeter mi? Yetmez” ifadelerine yer verdi.

HAVUTÇU: “KAMU VERİ MERKEZİ İÇİN KAYNAK VAR”

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu da söz alarak “Kamu Veri Merkezi” ile ilgili kaynağın bulunduğunu söyledi ve bu konuda bilgi verdi.

TOKAR: “MALİ PROTOKOLE BAĞLI KALINACAK”

Konuşmaları yanıtlayan Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, TC ile imzalanacak mali protokole bağlı kalınacağını söyledi.

Tokar, Kooperatif Merkez Bankası’nın daha iyi yapıya ulaşması için gerekli desteğin verileceğini ifade etti.

Yurtdışı görev yolluğu konusuna da değinen Müsteşar Tokar, bunun önemli olduğunu belirtti, bunun için ekstra kaynak gerekirse diğer kalemlerden de aktarılabileceğini belirtti.

Tokar, İstatistik Dairesi’nin yasasının kadük olduğunu ancak bununla ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.

Başbakan’ın uyuşturucu ile mücadele konusu üzerinde hassasiyetle durduğunu ifade eden Müsteşar Tokar, nüfus sayımının DPÖ uhdesinde yapılacağını söyledi, “Bu, imkanlar çerçevesinde yapılacak” dedi.

Berkan Tokar, hanehalkı ödeneği konusunda ise Başbakanlık bütçesinde 500 bin TL ayrıldığını belirterek, bunun da Başbakan’ın takdiri çerçevesinde kullanılacağını söyledi.

Bütçe yetersizliklerinin ülkenin mali durumuyla ilgili olduğunu belirten Müsteşar Tokar, kaygıların ve önerilerin dikkate alınacağını söyledi.

DENKTAŞ: “NÜFUS SAYIMI İÇİN GEREKİRSE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DA KONUR”

Daha sonra söz alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2018 yılı yurt dışı görevleri için ayrılan payın yeterli olduğunu söyleyerek, uyuşturucu mücadele konusuna da gerekli desteğin verildiğini belirtti.

Denktaş, nüfus sayımının sağlıklı, kimsenin korkup saklanmayacağı bir ortamda olması gerektiğini vurgulayarak, gerekirse” sokağa çıkma” yasağı da konulacağını ifade etti.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, söz alarak hanehalkına yardım kaleminin örtülü ödenek olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından Başbakanlık bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda daha sonra Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.