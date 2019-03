"Nüfus bilinmediği için eğitim ve sağlık planlanamıyor"

Cumhurbaşkanı, toplumsal sorunların ve aksaklıkların ortadan kaldırılması için ilk yapılması gerekenin nüfus sayımı olduğunu vurgulayarak nüfus bilinmediği için eğitim ve sağlığın planlanamadığına dikkat çekti

Cumhurbaşanı Mustafa Akıncı, toplumsal psikolojinin giderek bozulduğunu belirterek, olumsuzluk ve anomalilerin kanıksanır hale geldiği uyarısında bulundu.

“Gemimiz, su alıyor, bir yerlerden başlamak lazım. Sorunları biriktiriyoruz, ana meseleler birikiyor” diyen Cumhurbaşkanı, toplumsal sorunların ve aksaklıkların ortadan kaldırılması için ilk yapılması gerekenin nüfus sayımı olduğunu vurguladı.

Nüfus bilinmediği için eğitim ve sağlığın planlanamadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, ciddi bir nüfus sayımının işin başlangıç noktası olacağını, bunun ardından da Vatandaşlık Yasasının dosyalardan çıkıp gün yüzüne gelmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı,” Kıbrıs Türk halkı kendini, haklarını ve varlığını korumanın bilinci içerisinde olabilmelidir. Bunun başka yolu yoktur” dedi

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugün Kıbrıs türk Tabipleri Birliğinde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bazı milletvekilleri ile sağlık örgütleri ve hekimler katıldı.

AKINCI

Tıp Bayramı törenindeki konuşmasına, Nasreddin Hoca’nın bir fıkrasıyla başlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisinden önce yapılan konuşmaları dinlediğinde, meslek örgütlerinin eleştirilerini de Sağlık Bakanı’nın açıklamalarını da haklı bulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sağlık örgütlerinin eleştirilerinde haklı olmakla birlikte, kısıtlı bütçe ve imkanlar konusunda Sağlık Bakanının açıklamalarında haklı yönler bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti.

” Haklı yanlar çok ama ortada bir gerçek var, gemimiz su alıyor. Ben Cumhurbaşkanınız olarak ağzımdan çıkan her sözün nerelere kadar gidebileceğinin bilinci içerisindeyim ama yine de söyleyeceğim. Bir yerlerden başlamak lazım. Sorunları biriktiriyoruz. Gayretliyiz çalışıyouz, imkanlar dahilinde çalıştıklarımız var ama bazı ana meselelerimiz birikiyor toplumda.”

Hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hekimlerin çok onurlu bir meslek icra ettiklerini, hekimliğin çok büyük uğraş ve emeklerle ulaşılan bir statü olduğunu, hekimlerin insan canıyla uğraşan çok kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirtti ve Kıbrıs Türk hekimine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, törende yapılan konuşmalarda sadece meslek boyutu içinde kalınmadığını, toplumsal yönüyle değerlendirmeler yapılmasının kendisini mutlu ettiğini, Kıbrıs Tük hekimi ve örgütlerinin toplumu bir bütün olarak gördüğünü bütün sorunlarıyla ilgilendiğini kaydetti.

“TOPLUMSAL PSİKOLOJİ GİDEREK BOZULUYOR”

Toplumsal psikolojinin giderek bozulduğu gözlemini paylaşan Cumhurbaşkanı Akıncı, toplum psikolojisinin bozulduğunu ve acilen birşeyler yapılması gerektiğini vurguladı.

“Olumsuzlukları, anomalileri kanıksamaya başladık toplum içinde” diyen Akıncı, trafik kazalarında yılda 40-50 insanın hayatını kaybettiğini , trafik kazalarını gazete manşetlerinde görünce üzülerek “yine mi” denildiğini ancak sonra yeni bir ölümlü trafik kazasına kadar unutulduğunu anlattı.

Akıncı, inşaatlarda insanların “düşüp düşüp öldüğünü”, alınamayan tedbirler yüzünden yerine getirilemeyen iş yasaları nedeniyle geçen yıl 10 kişinin iş kazasında yaşamını yitirdiğini, bu yıl da bugüne kadar 3 can kaybı yaşandığını ifade etti.

Dün çok değerli bir kişinin soygun cinayetine kurban gittiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Yazık, günah... Bunlar bizim toplum olarak psikolojimizi bozan hadiseler haline heldi” diye konuştu.

“ÜLKEDE YAŞIYORUZ... NÜFUSU BİLMİYORUZ”

Kendisinden önceki konuşmacıların değindiği nüfus konusuna dikkat çeken Akıncı, “Bir ülkede yaşıyoruz, ama ülkemizin nüfusunu bilmiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı olarak müzakerelere başladığında İçişleri Bakanlığından aldığı rakama göre KKTC kimliği taşıyan sayısı 220 bin iken 3,5 yıl sonra bu rakamın yaklaşık 130 bin artarak, yaklaşık 350 bine yükseldiğini belirtti.

Önceki hükümet döneminde ayda yaklaşık bin vatandaş yapılırken bugün ise ayda 400-500 vatandaşlık verildiğini söyleyen Akıncı, “Nüfus politikamız olmalı” dedi.

Akıncı, “Planlı gelişmenin en temel gerektirdiği unsur da o ülkede yaşayan nüfustur, bunun olması lazım. Nüfus bilinecek ki eğitim planlaması sağlık

planlaması yapılabilsin ve bunun gerekleri yerine getirilebilsin. Biz bunu yapmaktan aciziz çünkü bu rakamları bilmiyoruz” dedi.

“İŞİN BAŞI CİDDİ NÜFUS SAYIMI”

Ciddi bir nüfus sayımının işin başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Akıncı, “Her şeyiyle ortaya koyalım ondan sonra da dönüp önümüze bakalım, nereye gidiyoruz, ne yapmak istiyoruz, bu ülkede neyi nasıl planlayıp ne şeiklde götüreceğiz bundan sonraki gelecekte. Eğer bunları yapmazsak bu yakınmalar hiçbir zaman bitmeyecek” dedi.

İşin mevcut şekliyele gidemeyeceğini yineleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumun da gidişattan memnun olmadığını bildiğini, öyleyse bir araya gelip birşeyler yapmak gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının kendini, hakkını ve varlığını korumanın bilincinde olabilmesi gerektiğini, bunun başka yolu olmadığını vurguladı.

Biraraya gelip yapılması gereken çok şeyler bulunduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı olarak bu konuda hükümete her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Akıncı, nüfus sayımı konusunda toplumun da bu işi yapmakla yükümlü olan organları; Meclis ve hükümeti desteklemesi gerektiğini söyledi.

VATANDAŞLIK YASASI

Cumhurbsşkanı Akıncı, nüfus sayımından sonra yapılması gereken ikinci şeyin de Vatandaşlık Yasası olduğunu vurgulayarak, bu yasa üstünde çalışmalar yapıldığının bilindiğini, ancak bir türlü dosyalardan çıkıp gün yüzüne gelmediğini, gelmesi gerektiğini vurguladı.

Akıncı, Vatandaşlık Yasasının unutulmaması ve unuttrulmaması gerektiğini ifade etti.