"Normalleşme programı önü, arkası düşünülmemiş yaklaşımlarla dolu"

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararların her birinin, öteki kararı etkisiz kılacak şekilde önü, arkası düşünülmemiş yaklaşımlarla dolu olduğunu savundu

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, normalleşmeye yönelik açılım politikalarının belli bir takvim ve yol haritasına bağlı olarak belirlenmesi gerektiğini kaydetti, ancak bu konuda Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararların her birinin, öteki kararı etkisiz kılacak şekilde önü, arkası düşünülmemiş yaklaşımlarla dolu olduğunu savundu.

Ataoğlu yazılı açıklamasında “Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu sonrasında kamuoyuna ilan edilen açılım ve normalleşme programı tüm halkımız gibi DP tarafından da dehşetle izlenmiştir” dedi.

Ataoğlu, kararların ülke ekonomisinin önceliklerinin neredeyse göz ardı edilerek, tamamen “sallapati” bir düşünce yapısı ile alındığını da ileri sürdü.

“TURİZMİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

“1 Temmuz’da KKTC turiste açılacak” denilirken, hangi ülkelerden turistin geleceği yönünde tek bir kelime dahi edilmediğini savunan Ataoğlu, “Turizmin hangi koşullarla gerçekleştirildiğinden habersiz bir hükümet ve turizm ile hiç ilgilenmediği belli olan bir Turizm Bakanlığı olduğu gözler önüne serilmiştir” dedi.

Hangi turistin hangi zaman diliminde ve hangi kanalla bu ülkeye gelebileceğini soran Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Turizmde yapılanın realize olmasının mininum iki yıl olduğunu uçan kuş bilirken, hükümet, hangi ülkelerden turizm yapılabileceğine dair bir fikir bile geliştirememiş ve turizmci ile neredeyse alay etmiştir. Hangi turist, hangi zaman diliminde ve hangi kanalla bu ülkeye gelebilecektir? Hangi turizmci 24 saatte turist bulup bu ülkeye turist getirebilecektir? Lokomotif denilen bir sektör ile bu kadar ilgisiz ve bu kadar dalga geçer gibi kararlar üretebilen bir hükümet, maalesef ki geleceğe dair umutları da yok etmiştir”.

‘EĞİTİM ADASI’ HEDEFİNE TAM TERS BİR TUTUM”

“Turizmin yanı sıra, ikinci katma değeri yüksek alanımız olan üniversitelerimizde eğitim görecek muhtemel üniversite öğrencilerine yönelik alınan karar da eğitim ve üniversite anlayışını berhava etmiştir” diyen Ataoğlu, öğrencilerin 8 Haziran’dan itibaren ülkeye girişlerde karantina uygulamasına kendi bütçeleri doğrultusunda girmeleri kararının, tüm dünyaya her seferinde övünerek duyurulan “Eğitim Adası” hedefine tam ters bir tutum olduğunu savundu.

Ataoğlu, öğrencileri ve turistleri ülkeye getirmek için uğraşlar verilirken, hükümetin ülkeye gelecek olan öğrenciler için bu şekilde bir tavır almasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“HÜKÜMET EDENLERİN AKILLARINI BİR ÖNCE BAŞLARINA ALMALARINI TAVSİYE EDERİZ”

UBP-HP Hükümeti’nin, ekonomik tedbirlerin yanı sıra normalleşmeye yönelik açılımları da yüzüne gözüne bulaştırdığını iddia eden Ataoğlu, bunun hem halkta hem de önde gelen sektörler temsilcilerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını savundu.

Ataoğlu açıklamasında şöyle dedi:

“Vizyondan yoksun böyle bir anlayışı, ne halkımız ne de turizm ve üniversitelerimiz hak etmemektedir. Dünyadan kopuk, evrensel anlayıştan bihaber bu hükümetin, yapmak yerine yıkmak, onarmak yerine bozmak ve normalleşme yerine anomalilleştirme eylemlerine yönelik halkımızın ve partimizin cevabı ise her zaman için çok sert olacaktır. Bu noktada, hükümet edenlerin akıllarını bir önce başlarına almalarını şiddetle tavsiye ederiz”.