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Neyi neden imzaladığınızı halka anlatın

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomik protokol ile ilgili “İmzayı atanların, imzaladıkları metne sahip çıkıp, neyi neden imzaladıklarını halka anlatması gerek” dedi

Neyi neden imzaladığınızı halka anlatın
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman imzalanan ekonomik protokol ile ilgili hükümete eleştirilerde bulundu.

Erhürman "imzayı atanların, imzaladıkları metne sahip çıkıp, neyi neden imzaladıklarını halka anlatması gerek" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

“Hükümette olduğumuz dönemde “ortada protokol veya protokole ilişkin herhangi bir çalışma yok” eleştirisi yapanlar, imzaladıkları protokol eleştirilerle karşılaşınca “bizden önceki hükümet tarafından hazırlanan protokolü imzaladık” demeye başladılar. Bu iki iddia birbiriyle tutarlı değil. Ayrıca ikisi de yanlış. İmzalanan protokolün önemli bir kısmı hükümette olduğumuz dönemde bizim yaptığımız çalışmaya dayanıyor (bu da birinci iddianın yanlış olduğunu gösteriyor) ama imzalanan protokolde hükümet dönemimizde yapılan çalışmadan önemli ölçüde farklılaşan öngörüler var (bu da ikinci iddianın yanlış olduğunu gösteriyor). Yapılması gereken, imzayı atanların, bunları bir yana bırakarak, imzaladıkları metne sahip çıkıp, neyi neden imzaladıklarını halka anlatmasıdır.”

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