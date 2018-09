New York'ta Kıbrıs görüşmeleri için hazırlıklar arttı

Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kopan Kıbrıs müzakere sürecinin önümüzdeki günlerde yeniden hareketlenmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşup oluşmadığı belirlemesi amacıyla geçici olarak görevlendirdiği Amerikalı diplomat Jane Holl Lute’un raporunu sunmasının ardından ay sonu BM Genel Kurulu çalışmaları için New York’a gidecek liderlerle görüşecek.

AKINCI 25 EYLÜL’DE NEW YORK’A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 25 Eylül’de gideceği New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile 29 Eylül’de görüşmesi öngörülüyor.

Akıncı’nın, ABD’de bulunduğu süre içinde ikili temaslar yapması da bekleniyor.

SPEHAR GELECEK HAFTA LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise, New York öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Liderlerle New York’taki temaslara ilişkin görüş alışverişinde bulunması beklenen Spehar’ın salı günü Akıncı’yla görüşmesi öngörülüyor.