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Nereden Buldun Yasa Tasarısı Meclis'e sevk edildi

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Nereden Buldun Yasa Tasarısı Meclis'e sevk edildi
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Bakanlar Kurulu'nda "Nereden Buldun Yasa Tasarısı'"nı kabul ederek, Meclis'e sevk etme kararı aldıklarını açıkladı.
Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında alınan kararı duyurdu.
Özersay'ın açıklaması aynen şöyle:
"İki önemli konuda kamuoyuna kısaca bilgi vermek istiyorum. Bugün Başsavcılıktan da olumlu görüş gelmesi üzerine Bakanlar Kurulu'nda Nereden Buldun Yasa tasarısını kabul ederek Meclis'e sevk etme kararı aldık. 
Hükümet olarak Meclisi Ekim ayına kadar tatilde tutma düşüncemiz yoktur. Hem Ağustos hem de Eylül ayında Meclis Genel Kurul toplantısı yaparak Meclisi çalıştırma kararlılığındayız. Meclis komiteleri zaten çalışacak ancak bununla sınırlı kalmayarak genel kurul toplantısı çağrısı da yapacağız. Çalışmak zorundayız"

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