Nasıl oy kullanılacak?

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelikleri için olmak üzere dört farklı seçim ve her seçim bölgesinde farklı oy pusulaları kullanılacak.

Oy verme şekilleri ve dikkat edilecekler şöyle:

BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE MUHTARLIK

Belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinde seçmenin, diğer bölümlere taşmamak koşuluyla oy pusulasında oyunu vermek istediği adaya ait bölümün herhangi bir yerine “EVET” mührünü sadece bir defa basması gerekiyor.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ

Belediye meclis üyeliği seçiminde seçmen, üç farklı yöntemle oy kullanabilecek:

1) Mühür: Seçmen, herhangi bir siyasi partiye mühür vurarak oy vermek istemesi halinde Sandık Kurulu tarafından kendisine verilecek EVET mührüyle oy pusulası üzerinde partinin ambleminin ve isminin altında yer alan kare içine EVET mührünü bir defa basacak.

2) Mühür ve tercih: Seçmen oyunu bir partiye mühür basarak kullandıktan sonra, mühür bastığı partinin adayları arasında tercih yapmayı arzu etmesi halinde, her belediyedeki aday sayısının yarısına, isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle tercih kullanabilecek.

3) Karma: Seçmen oyunu karışık olarak vermek isterse, oy vereceği adayların isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koyarak oyunu karma kullanabilecek. Ancak seçmen karma oy tercih ederse, en çok o seçim bölgesinde seçilecek belediye meclis üyesi sayısı ile en az bu sayının yarısı kadar adaya oy vermesi şart. (örneğin Lefkoşa Belediye Meclisi üyeliklerinde en çok 24, en az 12 aday için) Karma oy kullanacak seçmenin kesinlikle EVET mührü kullanmaması gerekiyor. Karma oy kullanıldığı taktirde, oyların en az iki siyasi partinin adayları arasında veya en az bir siyasi partinin adayları ile bağımsız adaylar arasında kullanılması zorunlu.

İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ

İhtiyar heyeti üyelikleri için seçimde, seçmen oy vermek istediği adayın adının ve soyadının karşısındaki karenin içinde kalemle işaret koymak suretiyle oy kullanacak. Seçmen, oyunu, o seçim bölgesi için seçilmesi gereken ihtiyar heyeti üyesi kadar yani dört aday için kullanmak zorunda.

DİKKAT EDİLECEKLER

Oyların geçerli olabilmesi için seçmenlerin dikkat etmesi gereken kurallar özetle şöyle:

Belediye başkanı ve muhtarlık seçiminde EVET mührünün bir kez ve kutu içine vurulması şart. Birden çok mühür vurulmuş oy pusulaları geçersiz sayılacak.

İhtiyar heyeti üyeliği seçiminde 4 adaya işaret konularak seçim yapılması gerekiyor.

Belediye meclis üyeliği seçiminde tercih sayısı aday sayısının yarısından az, aday sayısından fazla olmamalı. Örneğin Lefkoşa’da 12’den az 12’den çok olmamalıdır. Tercihte hata yapılsa da her halukârda mühür geçerliliğini korumaya devam eder. Belediye meclis üyeliklerinde karmada birden fazla partinin adaylarına -en az iki parti veya bir parti bir bağımsız arasından- oy kullanılması gerekir. Her belediyede bu farklıdır. Oradaki belediye meclis üyesi sayısının tümü veya en az yarısı… Belediye başkanlığı ve muhtar seçiminde mühür kullanılması şarttır. Tik yapılması geçersizdir. Meclis üyeliğinde de mühür veya mühür ve tercih opsiyonu kullanılacaksa orada da mühür şarttır.”

734 SANDIK

24 Haziran yerel seçiminde 191 bin 153 seçmen 08.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa’da 226, Gazimağusa’da 186, Girne’de 157, Güzelyurt’ta 54, İskele’de 82 ve Lefke’de 29 olmak üzere toplam 734 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmenlerin 60 bin 938’i Lefkoşa, 48 bin 331’i Gazimağusa, 40 bin 584’ü Girne, 14 bin 699’u Güzelyurt, 19 bin 830’u İskele ve 6 bin 771’i de Lefke ilçesinde kayıtlı.

Seçim günü, her sandıkta üçer olmak üzere toplam 2 bin 202 sandık görevlisi de çalışacak.

İLÇELERE GÖRE ADAYLAR

Lefkoşa ilçesindeki belediyeler için 17, Mağusa’da 40, Girne’de 20, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 28 ve Lefke’de de 3 başkan adayı var.

Meclis üyelikleri için adayların ilçelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa 268, Gazimağusa 358, Girne 211, Güzelyurt 45, İskele 170, Lefke 40.

Muhtar adaylarının 117’si Lefkoşa, 130’u Gazimağusa, 99’u Girne, 40’ı Güzelyurt, 115’i İskele ve 24’ü de Lefke ilçesinden.

İhtiyar heyeti üyelikleri için adayların ilçelere göre sayısal dağılımı ise şöyle: Lefkoşa 245, Gazimağusa 261, Girne 234, Güzelyurt 91, İskele 167 ve Lefke 45.