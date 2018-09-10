Nami'nin sözleri çarpıtıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami'nin Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkiler konusunda dün Politis gazetesinde ve bugün de HALKIN SESİ'nde yayımlanan açıklamaları, kamuoyunda bazı çevreler tarafından çarpıtılmaya başlandı. Ekonomideki rakamları örnek göstererek Türkiye'den alınan maddi yardıma gerek kalınmayabileceğini söyleyen ve Kıbrıslı Türklerin hedefinin, Türkiye’den katkıya ihtiyacı olmayacak bir ekonomi inşa etmek olduğunu belirten Nami'nin bu sözleri, sosyal medyada bazı kesimler tarafından "Nami, Türkiye'den yardım alınmasına karşı" şeklinde yorumlandı. HALKIN SESİ olarak Özdil Nami'nin açıklamalarının yanlış anlaşılmaması nedeniyle bu konudaki açıklamasının tam metnini yeniden yayınlama ihtiyacı duyuyoruz: "Enerji maliyetinin düşürülmesine yatırım yapmakta olduklarını da belirten Nami, projelerden birinin Türkiye’den elektrik getirilmesi olduğunu, diğerinin ise yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması olduğunu kaydetti. Nami, fosil yakıtlara olan bağımlılığın, kendilerini fiyat artışlarına eğilimli hale getirdiğini de söyledi. “Bu durumda Kıbrıs Türk ekonomisi Türk ekonomik yardımına olan bağımlılığından kurtulabilir mi?” şeklindeki soruya Nami, bunun gerçekçi bir yaklaşım olduğunu ve bu yıl gelirlerin giderlerle neredeyse aynı olduğunu belirtti. Bütçe yüzdesi olarak Türkiye’den alınan ödeneğin, zamanla azaldığını ve bağımlılığın ödeneklerle değil başka sektörlerle alakalı olduğunu ifade eden Nami, örneğin havayolları, telekomünikasyon ve bankacılık sisteminin tam anlamıyla Türkiye merkezli olduğunu izah etti. Bu durumun, Türk ekonomisine Türkiye’den hangi miktarların girdiğinden daha önemli olduğunu kaydeden Nami, Türkiye’yle işbirliği içerisinde uygulanmakta olan ekonomik programların, zamanın geçmesiyle birlikte fon sağlanması gereğine bir son verilmesi amacını taşıdığını da söyledi. Bu durumun muhafaza edilmesinin ne KKTC’de ne de Türkiye’de siyasi bir hedef olduğunu kaydeden Nami, bunun tam aksine, Türkiye’nin kendi ayakları üstünde durabilecek etkili bir ekonomi meydana getirilmesini istediğini dile getirdi.