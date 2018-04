Müşavirliği kaldırmanın başka, yeni müşavir yaratmamanın başka bir şey olduğunu kaydeden Başbakan, “Müşavirliği külliyen kaldırmamız mümkün değil. Bu çalışma müşavirliği kaldırma değil, 120’nin üzerine eklememe kararlılığıdır. Aynı kararlılık kamu reformu için geçerlidir. Kamu reformunu yapmak bu hükmettin taahhüt ettiği en önemli konulardan biri” dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda müşavirlikle ilgili yeni düzenlemeler içeren “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ve Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler oy çokluğuyla kabul edildi.

Başbakan Tufan Erhürman, müşavirlikle ilgili düzenlemeleri “Müşavirliği külliyen kaldırmamız mümkün değil. Bu çalışma 120’nin üzerine eklememe kararlılığıdır” diye özetledi.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün ilk önce okutulup onaya sunulacaklara yer verildi.

Buna göre, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, bazı yasa tasarılarının halkın bilgisine sunulmamasına ilişkin kararı oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanı Uluçay söz konusu yasa tasarılarının bir önceki hükümet döneminde Meclis’e geldiğini, halkın bilgisine de getirildiğini, içerikleri değişmeyen tasarılar konusunda zaman kaybı olmaması için bu kararın alındığını söyledi.

Uluçay’ın bu açıklamasının ardından Başbakanlık’ın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okutuldu.

GÜNDÜZ: “OYUMUZ RET, KOMİTEDE DÜZELME OLURSA OY BİRLİĞİ OLUR”

Tezkere üzerine UBP milletvekili Menteş Gündüz söz aldı.

Gündüz, söz konusu düzenlemeyle kamuda ciddi anlamada kaos yaşanabileceğini, bunu defalarca söylediklerini belirterek, “Bizim, parti olarak bu ivediliğe oyumuz rettir. Komitede düzenleme olursa ve Genel Kurul’a öyle gelirse oy birliği olur” dedi.

ÖZERSAY: “’BUNU YAPTIK VE OLDU’ GİBİ BİR TAVIRDA DEĞİLİZ”

Gündüz’den sonra söz alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, müşavirliğin yıllardır konuşulduğunu ve artık adım atılması gerektiğini ifade ederek, “Biz iyi niyetle adım atıyoruz” dedi.

Gündeme getirdikleri değişiklik ve düzenleme konusunda “bunu yaptık ve oldu” gibi bir tavır içinde olmadıklarını, bu süreçte diyaloğa açık olduklarını, görüşleri dinlediklerini aktaran Özersay, bu sıkıntının aşılması için en başından beri somut önerilere açık olduklarını söylediklerini ifade etti.

Özersay, komitede makul temelde somut önerilerin dikkate alınacağını yineledi.

Kudret Özersay, konuşmalarda “Şu an görev yapmakta olan müşavirler” diye bir kavram kullanıldığını belirterek, müşavir ve üst düzey yönetici kavramlarının tanımına değindi.

Söz konusu yasa tasarısıyla ilgili sürecin bir an önce tamamlanmasının önemli olduğunu da kaydeden Kudret Özersay, “Muhalefetin de bu ivediliğe olumlu oy kullanmasını beklerdim” dedi.

Özersay, kamu reformunun en önemli parçalarından birinin müsteşar ve özel kalem müdürü dışındaki üst düzey kamu görevlilerinin üçlü kararnameyle değil, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun kriterlerine göre atanması olduğunu belirtti.

Kamuda bu alanda israf olduğunu kaydeden Özersay, “Bu konuda atılan adımı popülizm diye tanımlamak popülizmdir” dedi.

“TAM BİR KEŞMEKEŞ VAR... KRİTERE DAYALI BİR YAPIYA GEÇMELİYİZ”

Sadece bu düzenlemenin yeterli olmadığını, Kamu Reformu’nun da sonuçlandırılması gerektiğini belirten Özersay, “Tam bir keşmekeş var. Her şey birbirinin içine girdi. Kritere dayalı bir yapıya geçmeliyiz” şeklinde konuştu.

Özersay, UBP milletvekillerinin yerinden sorduğu soruları da Meclis kürsüsünden yanıtladı.

Bu arada, yerinden söz alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, konunun komitede zaten görüşüleceğini belirterek, muhalefet milletvekillerinin kürsüdeki Özersay’ı sorgular gibi art arda soru sormasını eleştirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “’Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Komitede değişikliğe açığız. Bu konuda ortak akla ihtiyaç var’. Bunları söyledim. Konuyu başka tarafa çekmedim. Bu memleketin geleceği için bunu hep birlikte yapacağız. Söylediğimiz bu” şeklinde konuştu.

Kudret Özersay, “Eleştiriler somut öneriye dönüştürüldüğü takdirde komite iyi niyetle dikkate alınacak” dedi.

ANGOLEMLİ: “TOPLUM MÜŞAVİRLİĞİN KALKMASINI İSTİYOR”

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de söz aldı. Angolemli, “Toplum bu müşavirliğin kalkmasını istiyor. Hükümetler bugüne kadar bunun üzerine gidemedi” dedi.

Halkın yolsuzlukların üzerine de gidilmesini istediğini söyleyen Angolemli, “Hükümet bu iki görevi yaparsa puan da toplar” dedi.

Angolemli, muhalefete, “Hayır demeyin. Toplumda yanlış algı oluşacak. Komitede bunların kavgası verilir” şeklinde seslendi.

ARIKLI: “TARTIŞA TARTIŞA ORTAK NOKTAYA GETİRMEK MÜMKÜN”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da müşavirliğin kaldırılmasının tüm siyasi partilerin seçim bildirgesinde olduğunu belirterek endişeleri olduğunu da söyledi.

Arıklı, “Tartışa tartışa bunu ortak bir noktaya getirmek mümkün. Bu konunun ivediliğine evet diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşların ardından tezkere oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

KAMU GÖREVLİLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NA İVEDİLİK

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Başbakanlık’ın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okutuldu.

TAÇOY: “EŞİTLİĞİ BOZMAYACAK BİR DÜZENLEMEYLE BİZ DE MÜŞAVİRLİĞİN ORTADAN KALKMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ”

Tezkere üzerine UBP milletvekili Hasan Taçoy söz aldı.

Taçoy, Meclis’in Doğu Guta’da yaşananları ve kimyasal silah kullanılmasını kınaması gerektiğini söyledi.

Taçoy, müşavirlikle ilgili yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ret oyu vermelerinin sebepleri olduğunu kaydederek, “Sayın Bakanın dediği gibi bir çizgi çekilmesi gerektiğine inanıyor ve buna destek veriyorum” dedi.

Hasan Taçoy, hazırlanan yasa tasarısının Anayasa Mahkemesi’ne aykırı olduğunu söyledi. Taçoy, oluşturulacak ek kadroların görev ve sorumluluklarının ne olacağını sordu.

Taçoy, bu düzenlemeyle üst düzey yöneticilerinin terfi verdiği kişilerin altında çalışacağını da belirtti.

Taçoy, “Eşitliği bozmayacak Anayasaya aykırı olmayacak bir düzenlemeyle biz de müşavirliğin ortadan kalkması gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Müşavirlik konuşulurken zaman zaman muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında sözlü atışma da oldu.

ERHÜRMAN: “120 KİŞİ MÜŞAVİRLİK KADROSUNDAN ÇIKARILAMAZ”

Başbakan Tufan Erhürman da bu konuda söz aldı. Erhürman, bu alanda 3 gruptan söz edildiğini, 120 kişinin müşavirlik kadrosundan çıkarılamayacağını belirterek, “Önemli olan bu kişilerin halka hizmet verme olanaklarının sağlanmasıdır. Hükümet olarak bu kişilerden danışman olarak yararlanmak üzere sadece Başbakanlık’ta 10’a yakın insan görevlendirdik” dedi.

Erhürman, sadece CTP döneminde görev yapanların değil, UBP döneminde görev yapan ve şu an müşavir konumunda olanların Başbakanlık’ta danışman olarak görev yapmaları için kendilerine önümüzdeki günlerde çağrı yapacağını söyledi.

Tufan Erhürman, “Bu kişilerin büyük çoğunluğundan yararlanabiliriz” dedi.

“MÜŞAVİRLİĞİ KÜLLİYEN KALDIRMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. BU ÇALIŞMA 120’NİN ÜZERİNE EKLEMEME KARARLILIĞIDIR”

Müşavirliği kaldırmanın başka, yeni müşavir yaratmamanın başka bir şey olduğunu kaydeden Başbakan, “Müşavirliği külliyen kaldırmamız mümkün değil. Bu çalışma müşavirliği kaldırma değil, 120’nin üzerine eklememe kararlılığıdır. Aynı kararlılık kamu reformu için geçerlidir. Kamu reformunu yapmak bu hükmettin taahhüt ettiği en önemli konulardan biri” şeklinde konuştu.

Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra atanan kişilerin görevden alındığında müşavir olmayacağını belirten Erhürman, halihazırda görevde olan ve bu hükümet tarafından görevden alınanların müşavir olmayacağını, konunun komitede tartışılacağını söyledi.

Erhürman, “Müşavirlik konusu bizim mesaimizin yüzde 1’i değil. Bu çalışmayı yaptık bitirdik” dedi.

Başbakan’ın konuşmasından sonra tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasa Önerisi’nin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi de oy birliği ile kabul edildi.

SEÇİM VE HALKOYLAMASI (GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISI’YLA İLGİLİ TEZKERE DE ONAYLANDI

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okutuldu.

ÇAVUŞOĞLU

Tezkere üzerine ilk sözü UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu aldı. Çavuşoğlu, yerel seçimlerin haziranın sonundan 1 Temmuz’a alınmasıyla büyük bir zaman kaybı olmayacağını, Yüksek Mahkeme’nin de olumsuz görüş vermediğini belirtti.

Söz konusu yasanın gerekçesinde Yenierenköy Belediyesi’nin de yer aldığını belirten Çavuşoğlu, “Konuştuğumuz konuların altı doldurulamadı. Biz bu nedenle değişikliğe onay vermeyeceğiz. Oyumuz ret. Erenköy Belediyesi sorunu çözülmeli. 1 Temmuz’ a itirazımızın sebebi çalışmaların tamamlanıp bize ulaştırılmaması” dedi.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis daha sonra gündemindeki diğer konuları görüşmeye başladı.