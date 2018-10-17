“Muhatap alınmasak burada olmazdık”

Dışişleri Bakanı Özersay, “Özellikle gayri resmi diyalog kapısının her tür sorunun çözümlenmesinde yegane gerekli unsur olduğu aşikardır” dedi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile görüşen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının muhatap alınmaması halinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda bulunamayacağını ifade etti.

Özersay, şöyle devam etti:

“KKTC muhatap olmamış olsaydı Sayın bakanın söylediği gibi KKTC ’ye gelip, Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileriyle bu toplantıları yapmazdı. Kıbrıs Türk tarafı muhatap olmamış olsaydı, BM Genel Sekreteri düzeyinde New York 'ta bu görüşmeler olmazdı. Dolayısıyla böyle bir sorunun veya sıkıntının olduğu kanaatinde değilim. Sayın bakanın az önce ifade ettiği gibi, Kıbrıs’ta yapılan toplantılarda biz farklı kesimlerle yaratıcı bazı düşüncelerin tartışılabileceği konusunda hepimiz hem fikir kalmıştık ve bu doğrultuda hareket ederek birtakım temaslar yapıldı. Birtakım temaslar yapılmaya devam edecek, doğru olan da budur. Özellikle gayri resmi diyalog kapısının her tür sorunun çözümlenmesinde yegane gerekli unsur olduğu aşikardır. Dolayısıyla böyle bir tartışma yaratmak ve bunun üzerine konuşmak TC'nin KKTC arasındaki ilişkilerin geleceği açısından bize yarar değil zarar getirir” dedi.

Özersay, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC'nin tam anlamıyla her konuda yanında olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Özersay Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs adasının geleceğiyle ilgili farklı farklı istişarelerde bulunduğunu belirtti. Özersay, “Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon zenginlikleriyle ilgili istişarelerimiz oldu” dedi.

Guterres raporuna da değinen Özersay, BM Genel Sekreteri’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili son ortaya koyduğu taslak raporun gerçekçi ve ayakları yere basan değerlendirmeler içerdiğini söyledi. Özersay, şöyle devam etti:

“Bir kere Kıbrıs’ta her iki tarafın da önce neyi müzakere edeceklerini ve nasıl müzakere edecekleri konusunda kendi aralarında diyalog yoluyla anlaşmalarının gereğine ve önemine vurgu yapmıştır Sayın Genel Sekreter. Dolayısıyla iki tarafın da geleceğe yönelik ortak vizyon ortak bir hedef olmak durumundadır. Biz bunu hep zaten vurguluyoruz. Sayın Genel Sekreter’in de bunun altını çizmiş olması ve hadi kaldığı yerden müzakerelere oturun ve tekrar başlayın demek yerine müzakere edebilmenin belli bazı şartları olmasına dikkat çekmiş olması bize göre gerçekçi yaklaşımdır. Önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk tarafı bütün yetkililer düzeyinde istişareler halinde ve tam bir diyalog çerçevesinde barışçı işbirliği vurgusu yapan ve gerçekten işbirliğine açık bir duruş sergilemeye devam edeceğiz”

Kudret Özersay, en önemli müttefikleri ve stratejik ortakları olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğine teşekkür etti.

