“Milli gelir 12 bin 500 dolara kavuştu”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de milli gelirin 12 bin 500 dolara kavuştuğunu söyledi ve “Yapısal reformlar zaman kaybetmeden uygulanmalı. Bunun için siyasi cesaret, birlik beraberlik gerekli” dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO) organize ettiği "Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı" yapıldı.

Lefkoşa Golden Tulip'te yer alan konferansın açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, forumun eş başkanlar Mustafa Genç ve Cihat Lokmanoğlu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasında, karşısında son derece kararlı ve motivasyonu yüksek bir toplantı görüldüğünü ifade ederek, toplantının sonuçlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Oktay, KKTC'de olmaktan ve iki ülke arasındaki iş ve ticaret işbirliğinin pekiştirilmesi amacı taşıyan forumun başarılı olmasını ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

KKTC’de kurulan yeni hükümete başarılar dileyen Oktay, Rumların Kıbrıslı Türkleri dışlaması ve haklarını gasp etmesi girişiminden sonra kurulan KKTC Devleti'nin yıllar içinde büyük mesafe kat ettiğini, her geçen gün devletin pekiştiğini, haklarına, eşitliğine, egemenliğine sonuna kadar sahip çıktığını belirtti.

Oktay, garantör ülke Türkiye'nin Kıbrıs'ta her zaman çözüm için hep samimi olduğunu, ancak karşılık bulamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen çözüm olmadı. Bu iyi niyetli tavırlara rağmen Kıbrıslı Türklere halen uygulanan izolasyonlar, akıl ve vicdani zorluyor. Kapsamlı bir çözüm için omuz omuza birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Hedef; siyasi eşitliğin mutlak sağlanması ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmasıdır.

Milli davamızdaki gönül birlikteliğimiz, KKTC'nin ekonomik açıdan kabuk değiştirmesi ve gelişmesi için de sürüyor. Bu yüzden ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü işbirliğine destek veriyoruz.

Kıbrıs'ta çözüm ve barış için istikrar, ekonomik gelişme ve halkın refahı çok önemli. KKTC ekonomisinin rekabetçi bir yapıya ulaşması öncelikli hedefimizdir. Ülkede yaşam standardının yükseltilmesi için önemli destekler verildi ve vermeye devam ediyoruz.

Turizm, eğitim alanları desteklendi. Milli gelir 12 bin 500 dolara kavuştu. KKTC, bunu daha da yükseltecek potansiyele sahiptir.

Büyük çaplı altyapı yatırımları ve ekonomik programların desteklenmesi elzemdir. Yapısal reformlar zaman kaybetmeden uygulanmalı. Bunun için siyasi cesaret, birlik - beraberlik gerekli. Esas yük KKTC'de ama biz de yanında olacağız.

Türkiye, yükselen ekonomisiyle iş insanlarına yatırım yapmak isteyenlere destek veriyor.

Türk ekonomisinin gelişmesi buradaki işbirliklerine de olumlu yansıyacak. Yeni başarı hikayeleri; yapılacak yeni yapısal reformlarla başarılabilir. Kıbrıslı Türk insanlarına da kapımız açıktır. Her türlü yatırımı destekleriz.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi kesinlikle yeterli değil, Reformlar, işbirlikleri tam anlamıyla uygulanmalı tamamlanmalı. İkili ticaret hacminin artırılması, ticaretin Türk Lirası üzerinden yapılması ve bürokrasiyi azaltmak için çalışmalar yapıyoruz."

Fuat Oktay, yerel kalkınmanın sağlanması için özel kamu işbirliklerinin önemli olduğunu, bunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, buna destek verdiklerini kaydetti.

Teşviklerin artırılması, bilişim alanı ve tarımsal üretimin daha fazla desteklenmesi ve tarımsal üretimin artırılmasının ekonomiyi yükselteceğini belirten Oktay, eğitim ve turizmin uluslararası alanda daha etkin tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Oktay, KKTC'de finans ve mali disiplinin şart olduğunu, bu alanda somut adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Temenni ile yetinmeyin. Tüm bu hedeflere birlikte cesaretle hareket etmekle olur. KKTC'nin potansiyeli verimli iş birliklerine dönüştürülmeli. Bahane üretme lüksümüz yok. Yabancı sermayeden korkmayın. 3. ülkelerle de işbirliği yapın. Bu toplantıda el ele verin neler yapacağınızı ortaya çıkarın biz de destek verelim. İsabetli bir yol haritası için form sonucuna önem veriyoruz."

Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının siyasi ekonomik ve ahdi tüm haklarını sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu da vurguladı.

Oktay, Türkiye'nin hem kendi kıta sahanlığı hem de KKTC'nin kıta sahanlığında hak ve çıkarlarını korumak için her adımı atmaktan çekinmeyeceğini tüm dünyaya buradan duyurduğunu söyledi.

"Türkiye'yi yok sayanlar, Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelenler tek başlarına hedeflerine ulaşamaz" diyen Oktay, Fatih sondaj gemisinin kararlılıklarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Fuat Oktay konuşmasının sonunda, KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durmasına, kalkınmasına, ekonomisinin güçlenmesine katkı koymaya devam edeceklerini, forumun da buna vesile olmasını temenni etti.