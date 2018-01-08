Milletvekilleri belirleniyor

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimi sonuçları yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Sayılan 300 sandığa göre şu an için kazanan milletvekili adayları da netleşmeye başladı.

Son alınan bilgiler doğrultusunda kesin olmayan sonuçlar neticesinde muhtemel milletvekilliği sıralaması bölgelere göre şöyle:

LEFKOŞA

Faiz Sucuoğlu (UBP)

Ersin Tatar (UBP)

Hüseyin Özgürgün (UBP)

Hasan Taçoy (UBP)

Olgun Amcaoğlu (UBP)

Zorlu Töre (UBP)

Tufan Erhürman (CTP)

Sıla Usar İncirli (CTP)

Özdil Nami (CTP)

Doğuş Derya (CTP)

Kudret Özersay (HP)

Tolga Atakan (HP)

Gülşah Manavoğlu (HP)

Cemal Özyiğit (TDP)

Serdar Denktaş (DP)

Bertan Zaroğlu (YDP)



GAZİMAĞUSA

Sunat Atun (UBP)

Dursun Oğuz (UBP)

Oğuzhan Hasipoğlu (UBP)

Ersan Saner (UBP)

Resmiye Canaltay (UBP)

Erkut Şahali (CTP)

Teberrüken Uluçay CTP)

Asım Akansoy (CTP)

Hasan Topal (HP)

Ayşegül Aybars (HP)

Hüseyin Angolemli (TDP)

Fikri Ataoğlu (DP)

Erhan Arıklı (YDP)



GİRNE

Kutlu Evren (UBP)

Ünal Üstel (UBP)

İzlem G. Altuğra (UBP)

Özdemir Berova (UBP)

Fazilet Özdenefe (CTP)

Fikri Toros (CTP)

Erek Çağatay (HP)

Jale R. Rogers (HP)

Zeki Çeler (TDP)

Fuat Tek (YDP)



GÜZELYURT

Ali Pilli (UBP)

Menteş Gündüz (UBP)

Armağan Candan (CTP)

Hasan Büyükoğlu (HP)



İSKELE

Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Önder Sennaroğlu (UBP)

Yasemin Öztürk (UBP)

Biray Hamzaoğulları (CTP)

Mesut Genç (HP)



LEFKE

Aytaç Çaluda (UBP)

Salahi Şahinler (CTP)



Milletvekilliği sonuçları için sayım devam ediyor.