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Mevlüt Çavuşoğlu yarın KKTC’ye geliyor

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Mevlüt Çavuşoğlu yarın KKTC’ye geliyor
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın KKTC’ye geliyor. 

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu pazartesi günü resmi temaslarda bulunacak. 
 
Çavuşoğlu pazartesi ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak.
 
Çavuşoğlu, ardından saat 10.35’te Cumhurbaşkanlığında yer alacak, yuvarlak masa toplantısına katılacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile  gerçekleştirilecek. 

Bakan Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, aynı gün 18.15’te adadan ayrılacak.

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