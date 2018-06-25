banner107
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
56 0
Kamyon dehşeti
Kamyon dehşeti
228 0
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
143 0
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
112 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
76 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
138 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
277 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
176 0
banner82
banner147

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'a geliyor

banner27

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'a geliyor
banner137

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak, Pazar günü Türkiye’de yapılan seçimlerde hükümetinin elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. 
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sonuçların Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olmasını dileyen mevkidaşı Özersay’a, yakında Kıbrıs’a bir ziyaretin söz konusu olacağı bilgisini de verdi

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.