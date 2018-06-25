Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'a geliyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak, Pazar günü Türkiye’de yapılan seçimlerde hükümetinin elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sonuçların Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olmasını dileyen mevkidaşı Özersay’a, yakında Kıbrıs’a bir ziyaretin söz konusu olacağı bilgisini de verdi