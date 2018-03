Mesut Genç'ten muhalefete sert gönderme

HP İskele milletvekili Mesut Genç, bir milletvekilinin Genel Kurul’da salonun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmasının yakışıksız olduğunu söyleyerek, 12 Mart’tan beri vekillerin ve bürokratların sabah 10’dan gece yarısına kadar Meclis’te olduğunu hatırlatarak, fotoğrafı paylaşan kişinin günde 10 dakikayla kısıtlı sürelerde Meclis’e geldiğini vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Maliye Bakanlığı’nın 2 milyar 509 milyon 745 bin 800 TL’lik 2018 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, tecrübeye saygısı olduğunu belirtti ancak bütçenin görüşülmeye başlandığı ilk günden beri Meclis kürsüsünden her gün, her bakanlık bütçesinde aynı konuların uzun uzun dile getirilmesini eleştirdi.

Manavoğlu, Maliye’nin en iyi durumdaki bakanlık olduğunu öğrenmekten mutlu olduğunu belirterek, kamuda denetleme ve ceza sisteminin kamu reformunu beklemeden çalıştırılması halinde daha hızlı yol alınacağını söyledi.

Doğru politikalarla kamuda yaşanan sorunların giderilebileceğini belirten Manavoğlu, devletin kaynaklarını kullanarak ve taşınmaz malları rayiç bedel üstünden kiralayarak kamunun büyük bir gelir elde edebileceğini ifade etti. Manavoğlu, israfın nasıl önlenebileceğiyle ilgili de önerilerde bulundu.

Gülşah Sanver Manavoğlu, bütçe görüşmeleri süresince tüm vekillerin kamu yararına atılacak tüm adımları destekleyeceklerini söylemelerinin olumlu olduğunu kaydederek, sürdürülebilir olmayan bugünkü durumu düzeltmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

GENÇ

HP İskele milletvekili Mesut Genç, Motorlu Araçlar Kayıt Sigortası Yasası hakkında ayrıntılı bilgi vererek, kesilen poliçelerde yer alan Euro kaleminin yarattığı sorunları dile getirdi.

Genç, sektörün bu poliçenin de TL bazında makul bir orana çekilmesini talep etti.

Bir milletvekilinin Genel Kurul’da salonun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmasının yakışıksız olduğunu söyleyen Genç, bu paylaşımda yer aldığını belirttiği “halk dalkavukçuluğu” ifadesini yazan kişiye iade ettiğini belirtti.

Genç, 12 Mart’tan beri vekillerin ve bürokratların sabah 10’dan gece yarısına kadar Meclis’te olduğunu hatırlatarak, fotoğrafı paylaşan kişinin günde 10 dakikayla kısıtlı sürelerde Meclis’e geldiğini söyledi.

Genç, down sendromlular gününü de unutmadıklarını belirtti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekilli Hüseyin Angolemli, sabah saatlerinde Genel Kurul’da yaşanan tartışmanın kendisini çok üzdüğünü söyleyerek, alnı ak kişilerin eleştirilerden rahatsız olmaması gerektiğini belirtti.

KKTC’de Türk Lirası kullanıldığını ancak Türkiye’den gelen mallara bile dolar üzerinden gümrük ödendiğini anımsatan Angolemli, ülkedeki birçok insanın döviz borçlanarak zor duruma düşüğünü söyledi.

Geçmişte bunun önüne geçmek için kurulan eşel-mobilin yeniden değerlendirilerek gündeme alınmasının doğru olacağını söyleyen Angolemli, “Normal bir ülke olsak Merkez Bankası’yla iş birliğinde faizle oynardık” dedi.

Geçmişte değerlendirilen farklı çözümlere de örnek veren Angolemli, bütçe görüşmeleri süresince bile TL’nin ne kadar değer kaybettiğini hatırlattı.

“MALİYE BAKANLIĞI’NI TEKLİF ETSELER KABUL ETMEZDİM ÇÜNKÜ...”

Bunların halkın beklentisi olmadığını ve geçmişte olduğu gibi bugün de bir dizi mağdur yaratılmasına fırsat vermemek gerektiğini dile getiren Angolemli, “Bu hükümet bana Maliye Bakanlığı’nı teklif etse kabul etmezdim çünkü çok zor” dedi.

Angolemli, mazot konusunda hükümetin çok rahat önlem alabileceğini ve üreticiye vergisiz verebileceğini dile getirerek, maliye konusunda uzmanlaşan akademisyenlerin ülkenin yaşanabilir hale getirilmesi için çalışma yapılabileceğini belirtti.

Angolemli, 6 haftalık hükümeti eleştirmenin anlamı olmadığını öncekinin de eleştirilere zaten kulak vermediğini söyledi.

DENKTAŞ: “BİR DAHA BÜTÇE SÜRECİNDE SEÇİM OLMAMALI”

Konuşmaları yanıtlayan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, tüm bakanlıkların bütçelerinde Maliye’ye atıfta bulunulduğunu anımsatarak, Genel Kurul’unda bütçe süreci devam ederken görevlerinin başında olan Meclis çalışanlara ve basına teşekkür etti.

Denktaş, önümüzde zorlu bir yıl olduğunu ve bu bütçenin eski hükümetin programın yeni hükümetin olmasının uygulamada sorunlar yaratabileceğini kaydederek bir kez daha bütçe sürecinde seçim olmaması gerektiğini vurguladı.

Uzun uzun cevap vermek yerine haftada iki gün toplanacak Genel Kurul’da her soruyu cevaplamaya hazır olduğunu, bugün artık uzun uzun konuşmanın anlamı olmadığını belirtti.