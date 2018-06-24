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Mehmetçik'te Sarıçizmeli 22 oy farkla kazandı

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Mehmetçik'te Sarıçizmeli 22 oy farkla kazandı
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Mehmetçik Belediye Başkanlığı’nı, CTP adayı Cemil Sarıçizmeli yeniden kazandı. Sarıçizmeli oyların yüzde 41,85’ini alarak koltuğunu korudu.

YSK’nın sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, Mehmetçik Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde 10 sandıkta oy kullanıldı. Sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı:    10                          

Açılan Sandık Sayısı:       10                          

Kayıtlı Seçmen Sayısı:    2888                     

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:        2240                     

Seçime Katılma Oranı:   %63,21                

Geçerli Oy Sayısı:             2136                     

Geçersiz Oy Oranı:          104                       

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI                             

Adayın Partisi    Aday Adı             Oy Toplamı         %

UBP       Cenk Osman Şeren (UBP)           872         40,82

CTP        Cemil Sarıçizmeli (CTP)  894         41,85

HP          Kani Buranay (HP)           182         8,52

BAĞ70  Mehmet Gürsel Demiralp (BAĞ70)         173         8,10

BAĞ71  Cuma Ülker (BAĞ71)     15           0,70

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