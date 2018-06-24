Mehmetçik'te Sarıçizmeli 22 oy farkla kazandı

Mehmetçik Belediye Başkanlığı’nı, CTP adayı Cemil Sarıçizmeli yeniden kazandı. Sarıçizmeli oyların yüzde 41,85’ini alarak koltuğunu korudu.

YSK’nın sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, Mehmetçik Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde 10 sandıkta oy kullanıldı. Sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 10

Açılan Sandık Sayısı: 10

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2888

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2240

Seçime Katılma Oranı: %63,21

Geçerli Oy Sayısı: 2136

Geçersiz Oy Oranı: 104

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Cenk Osman Şeren (UBP) 872 40,82

CTP Cemil Sarıçizmeli (CTP) 894 41,85

HP Kani Buranay (HP) 182 8,52

BAĞ70 Mehmet Gürsel Demiralp (BAĞ70) 173 8,10

BAĞ71 Cuma Ülker (BAĞ71) 15 0,70