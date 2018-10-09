Mecls toplantısı KTAMS grevine takıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yapması gereken olağan toplantısını, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) grevi nedeniyle yapamıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bazı Meclis çalışanlarının KTAMS'ın bugün yaptığı tam gün sürecek grevine katılması nedeniyle toplanamadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Genel Kurul’un açılabilmesi hususunda milletvekillerinden dolayı bir sorun olmadığını, nisabın bulunduğunu ancak grev dolayısıyla Meclis İç Tüzüğü’ndeki düzenlemeler uyarınca, teknik nedenlerden ötürü Genel Kurul’un bugün toplanamadığını açıkladı.

Genel Kurul toplantısı, aynı gündemle (güncel konuşmalarla) bir hafta sonraya ertelendi.

Töre, kararın Meclis’te grubu bulunan partilerin başkan vekilleriyle birlikte alındığını ifade etti.

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre'nin parti grup başkan vekilleriyle birlikte yaptığı basın açıklaması şöyle:

İÇ TÜZÜK TAM TUTANAK TUTULMASINI ÖNGÖRÜYOR… STENOGRAFLARIN BAZILARI GREVDE VEYA RAPORLU

"Bilindiği üzere bugün ülkemizde, KTAMS’ın düzenlediği bir genel grev söz konusudur. Meclis çalışanlarından bir kısım grup, bu greve destek sağlamaktadırlar. Genel Kurul’un açılabilmesi hususunda siyasal parti üyelerinden her hangi bir sorun bulunmamaktadır. Tüm siyasal partiler Meclis’te nisap sağlamak için gelmişlerdir. Ancak İç Tüzüğün 161. maddesi Genel Kurul’da tam tutanak tutulmasını öngörmektedir. Tam tutanak tutulabilmesi için stenografların, ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin, Genel Kurul’da hazır olması kuralı mevcuttur. Meclis çalışanlarından stenografların bazılarının greve destek, bazılarının ise hasta raporlu olması nedeniyle İç Tüzüğün 161. maddesinde öngörülen bu üç ana unsurun bir tanesi eksik olduğundan teknik nedenlerden dolayı Genel Kurul’un bugün açılmasını mümkün görülmemektedir.”