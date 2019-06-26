Meclis’te vatan hainliği tartışması

Meclis’in tatile girmeden önceki son toplantısı oldukça gergin geçti.

Toplantının iki buçuk saat gecikmeli başlamasıyla başlayan gerilim, HP Milletvekili Manavoğlu'nun, “Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemeyen milletvekilleri için “vatan haini” demesi üzerine daha da büyüdü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9. Dönem 2. Yasama Yılı’nın olağan son toplantısını dün yaparak yaz tatiline girdi.

Meclis Genel Kurulu, Anayasa’nın 81. Maddesine göre, her yıl Ekim ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanır ve olağan olarak Haziran ayı sonuna kadar çalışır. Meclis Genel Kurulu, 1 Ekim 2019’da saat 10.00’da yeniden toplanacak.

Meclis’te yasama döneminin son toplantısı gecikmeli başladı.

Dün saat 10.00’da toplanması gereken Meclis, 12.30’da bir araya geldi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yerinden söz alarak Meclis’in gecikmeli toplanmasını eleştirdi, “4’lü koalisyon hükümeti döneminde Saat 11.00’de Meclis açıldığı için şikayet ediyorlardı. Saat 12.30 oldu daha açılmadı. Ben, Karpaz’dan geliyorum. 1 Ekim’de daha erken açılmasını talep ediyorum” dedi. Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, vekiller arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Mecliste daha sonra HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun, yapılan eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite kurulmasına ret oyu veren milletvekilleri için “vatan haini” demesi üzerine başlayan tartışma, YDP Milletvekili Erhan Arıklı’nın “O cümleyi sizin alnınıza yapıştırıyorum” çıkışıyla büyüdü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve milletvekillerinin müdahalesi üzerine, her iki milletvekili de sözlerini geri aldı.

Güncel konuşmalarda ilk sözü HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Meclis’in geç açılması nedeniyle yaptığı şikâyete değindi.

Manavoğlu, HP milletvekillerinin ilk günden beri tam saatinde genel kurul salonunda olduğunu, bu nedenle söz söylemesi gereken birileri varsa bunun kendileri olduğunu dile getirdi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve Arıklı’nın buna tepki göstermesi üzerine Manavoğlu, “Geçen dönem de, bu dönem de hükümette bulunduk. Biz HP’li vekiller olarak saat 10’a çeyrek kala Meclis’te oluyoruz. Erhan Arıklı bizden özür dilemeli. Burası reklam yapma yeri ise ben de sizi reklam yapacağım” dedi.

Gülşah Manavoğlu, bazı vekillerin önceki günkü davranışlarının Meclis’in güvenini sağlamakta niyetli olunmadığını gösterdiğini ileri sürerek, “Halk bizi siyasete olan güveni yeniden sağlamak için gönderdi. Ama biz hayal kırıklığı yaşadık” diyen Manavoğlu, “Her televizyon programında ‘dokunulmazlık kaldırılmalı’ diyen vekillerin, komite kurulması gündeme geldiğinde yaptığı açıklamalar, utanç vericidir” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, Halkın Partisi’nin yolsuzluklarla mücadelede ciddi adımlar atmaya çalıştığını ve diğer partilerin de bu konuda hassas olduğunu aktardı. “Yapanın yanına kar kalır anlayışını kırmanın tek yolu budur” diyen Manavoğlu, “ Bu durum, şeffaf, hesap verebilir düzen istemediklerini gösteriyor. Savcılık çeşitli iddialarla tehdit ediliyor. Ancak Savcılık, Polis ve Sayıştay Başkanlığı’nın cesaretlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Gülşah Manavoğlu, önceki günkü Meclis Kurulu’nda Özgürgün’ün dokunulmalığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite kurulmasına ret oyu verenlerin kendisinin nezdinde ‘vatan haini’ olduğunu kaydetti. Manavoğlu, “Ülkemizin, daha şeffaf, daha yaşanır hale gelmesi için bu arkadaşlarımız düşüncelerini, ne istediklerini daha açık şekilde dile getirmelidirler” diyerek, tüm vekilleri, üst düzey bürokratları samimiyete davet etti.

Manavoğlu hem kendisi hem diğer HP milletvekillerinin fazla konuşmakla suçlandığını söyleyerek HP’nin susturmaya ve sindirilmeye çalışıldığını iddia etti ve halkın gerekli cevabı vereceğini dile getirdi.

HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu’nun konuşmasını bitirmesinin ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Manavoğlu’nun vatan hainliği sözlerinin maksadını aştığına inanç belirterek bu sözü geri almasını istedi.

Bunun, şahsi fikri olduğunu söylemesine rağmen, tartışmanın devam etmesi üzerine Manavoğlu milletvekili arkadaşlarını kırmamak için bu cümleyi geri aldığını kaydetti. Bunun üzerine Meclis Başkanı Uluçay stenograflardan ilgili sözlerin meclis tutanaklarından çıkarılmasını istedi.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı ise ‘vatan hainliği’ tartışmasına devam ettiği konuşmasında, “Ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir vekile cevap vermekten zul duyuyorum” dedi.

Arıklı’nın, “Haddinizi bileceksiniz. O cümleyi sizin alnınıza yapıştırıyorum” demesi üzerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay bu cümlenin geri alınmasını istedi ve Arıklı cümleyi geri aldı.

“Ben Hüseyin Özgürgün’ün avukatı değilim” diyen Arıklı, asıl üzerinde durulması gerekenin, Özgürgün’ün önceki gün ortaya koyduğu iddialar olduğunu söyledi. Arıklı, Özgürgün’ün siyasi rüşvet iddialarının araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Arıklı’nın konuşması sırasında zaman zaman milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşanmaya devam etti.