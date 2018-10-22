Meclis'te bir ilk: Aytaç Çaluda'nın dokunulmazlığı kaldırıldı

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Cumhuriyet Meclisi'nce oy çokluğuyla kaldırıldı. Çaluda'nın dokunulmazlığı, bürokratlığı dönemindeki bazı kararları nedeniyle yapılan soruşturma çerçevesinde Meclis'te oluşturulan özel komitenin sunduğu rapor uyarınca kaldırıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, oy çokluğuyla UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Çaluda'nın dokunulmazlığı, bürokratlığı dönemindeki bazı kararları nedeniyle yapılan soruşturma çerçevesinde Meclis'te oluşturulan özel komitenin sunduğu rapor uyarınca kaldırıldı.

Meclis Genel Kurulu'nda, aralarında Çaluda'nın da bulunduğu 34 milletvekili karara olumlu oy verirken, 6 milletvekili ret oyu kullandı. 10 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Meclis Genel Kurulu’nda UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin hazırladığı rapor görüşüldü.

Komite Başkanı Gülşah Sanver Manavoğlu tarafından okunan raporda, bilgi ve bulgular ışığında, “Meclis ve Milletvekillerine olan güvenin sarsılmaması ve bu güvenin güçlendirilmesi ve yargıya işini yapmak ve adaleti sağlamak yönünde fırsat sağlamak amacıyla UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının İçtüğüzün 129. maddesinin 4. fıkrası uyarınca üye sayısının salt çoğunluğu ile uygun görüldüğü” kaydedildi.

Dokunulmazlığının kaldırılması istemi, Çaluda'nın bürokratlığı dönemindeki bazı kararları nedeniyle yapılan soruşturma çerçevesinde isteniyor.

Komite üyelerinden Başkan Vekili UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın rapora ret oyu kullandığı ve “Karşıt Görüş ve Karşı Oy Gerekçesi başlıklı metin verdiğini belirten Manavoğlu, rapora giren bu metni de Meclis kürsüsünden okudu.

HASİPOĞLU: “MİLAT OLACAK”

Ardından Çaluda’nın da istemi üzerine Oğuzhan Hasipoğlu kürsüye çıktı. Komitedeki çoğunluğun iktidar partilerinden oluştuğunu söyleyen Hasipoğlu, isnad edilen suçun siyasi olduğunu, ciddi olmadığını söyledi.

Bu konuda yasa ve içtüzükte kesin bir kural olmadığını söyleyen Hasipoğlu, bir vekilin dokunulmazlığının Komite’ye bırakılmaması, gerekli şartların yasayla belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kararı siyasi ve ciddiyetten uzak olarak tanımlayan Hasipoğlu, suçun hafif bir suç kapsamında olduğunu, ortada bir menfaat bulunmadığını kaydetti.

Hasipoğlu beklentilerinin alınan karardan geri dönülmesi olduğunu anlattı.

Hasipoğlu, meselede dokunulmazlığın kaldırılmasını gerektirecek kadar ciddi bir unsur olmadığını savundu.

Hasipoğlu, meselede siyasi olduğu çok açık bir isnat olduğunu savunarak, bugün verilecek kararın milat olacağını, milletvekillerinin dokunulmazlığına demokrasi açısından ket vuracağını ifade etti.

ÇALUDA: “ARTIK KABAK TADI VERDİ, EVET DİYECEĞİM”

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, meselenin uzun zamandır gündemde olduğunu ve kamuoyunun boş yere meşgul edildiğini kaydetti.

Çaluda, kamuoyunun gündemini uzun süredir meşgul eden sözde yolsuzluk dosyalarının artık kabak tadı verdiğini belirtti.

Ülkenin yangın yerine döndüğü bu günlerde incir çekirdeğini doldurmayacak bir konunun pişirilip pişirilip gündeme getirilmesinin gündem çarpıtmaktan başka bir şey olmadığı görüşünü ifade eden Aytaç Çaluda, kendisine karşı siyasi linç girişimi yapıldığını savundu.

Çaluda, dokunulmazlığının kaldırılması için yapılacak oylamada “evet” oyu kullanacağını, siyasete girecek gençlere örnek teşkil etmesini istediğini, suç işlediğini asla kabul etmediğini, vicdanının rahat, alnının açık olduğunu belirtti.

Adalete güvendiğini söyleyen Çaluda, tüm milletvekillerini de evet oyu vermeye davet etti.

“SİYASİ TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK”

“Kıbrıs Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçecek kararın” bir an önce alınmasını isteyen Çaluda, hükümete “çile çeken insanlara hizmet etmeye niyetiniz ve gücünüz varsa ülke insanının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışın” dedi.

Çaluda, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a da “İddia ettiğiniz dosyaları ya gündeme getirin ya da istifa edin” dedi.

ARIKLI: “BİRİLERİNE GÖZDAĞI MI VERİLMEK İSTENİYOR?”

Daha sonra söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, üzüntü duyduğunu, sebebinin ise Sayıştay’da ve PGM’de 2006 yıllarından kalan yolsuzluk suiistimal ve rüşvet dosyaları varken bir milletvekilinin hafif bir suçu nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmak istendiğini, hükümetin de yolsuzlukların üzerine dört elle gidiyorum mesajı vermeye çalıştığını iddia etti.

Çaluda’nın suçu varsa yargılanacağını kaydeden Arıklı, niçin 4 yıl beklendiğini, birilerine gözdağı mı verilmek istendiğini sordu.

“Maşeri vicdanı kanatıyorsunuz” diyen Arıklı, bu kadar ciddi dosya varken sudan bir meselenin getirildiğin iddia etti. Arıklı, Hükümet milletvekillerine “Bununla vicdanınızı rahatlatıyorsanız sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum” dedi.

BEROVA

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, Aytaç Çaluda’nın dosyasının milletvekilliği adaylığı döneminde gündeme getirildiğini, dosya içerisinde Aytaç Çaluda ile birlikte şu anda dokunulmazlığı olmayan kimselerin de bulunduğunu ancak bu dosya ile ilgili ileri işlem yapılmamasının dosyanın ciddiyetsizliği açısından ciddi bir ipucu verdiğini savundu.

Berova, icraatları nedeniyle toplumdan büyük tepki alan bir hükümetin tepkileri başka başka meselelerle gündem değiştirmeye çalıştığını belirtti.

Berova, “Bugün burada yapılmak istenen şudur. Biz siyaseten karar verdik, ki bu muhalefet milletvekili olması hasebiyle dokunulmazlığını kaldırıyoruz ve biz sözde yolsuzlukların üzerine gidiyoruz görüşmesi yapılmaktadır” dedi.

Berova, yüz kızartıcı bir itham olsaydı, kürsüden konuşma ihtiyacı dahi duymayacaklarını belirti.

Çaluda hakkında siyaseten yapılmış ciddiyetten uzak bir dosya olduğunu savunan Berova, Çaluda çağrı yapsa da kişisel olarak oylamada “hayır” oyu vereceğini açıkladı.

DENKTAŞ: “MİLLETVEKİLİ DEĞİL BÜROKRATIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI SÖZ KONUSU”

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün bir milletvekilinin görevini kötüye kullanılmasının konuşulmadığını, bir bürokratın görevini kötüye kullanmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Hükümetin Savcılığa talimat verdiğinin iddia edildiğini söyleyen Denktaş, 30 yıldır siyasette olduğunu ve talimatla savcılığa iş yaptırmanın söz konusu olmadığını ancak görüş alınabildiğini ifade etti.

Oylarının evet olacağını söyleyen Denktaş dokunulmazlıkların kaldırılması için referanduma gidildiğini anımsattı.

Denktaş, bugüne kadar üç kez dokunulmazlıkların kaldırılmasının Meclis’e taşındığını hatırlatarak Çaluda’nın konusunun Meclis’e gelmesinin tamam olmadığını, kişisel menfaat sağlanmadığını, yetkiyi kötüye kullanarak vatandaş lehine bir şey yapmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Denktaş, “Bu yüzden dokunulmazlık kalkacaksa bu kürsüden benim idamımı istemeniz lazım direkt…” dedi.

Bir milletvekilinin üstüne bir suç isnat edilmişse doğru mu değil mi buna karar veremeyeceklerini, mahkemeye çıkıp aklanmasının en doğru olacağını kaydeden Denktaş, yargıya hiç oyalamadan konuyu ele alıp neticelendirmesi çağrısı yaptı.

Serdar Denktaş, olumlu oy kullanmalarının nedeninin ise siyaset ve bürokrasinin üstündeki yükün kalkması olduğunu ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU: “ÇALUDA GÜNAH KEÇİSİ YAPILDI”

UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, 16 yıldır görev yaptığı Meclis’te ilk defa böyle bir konuyla karşılaştığını belirterek, 16 yıllık görev süresince hırsızlık yapıldığına dair, arsızlık yapıldığına dair en az 160 kez suçlama yapıldığını ancak bir neticeye varılamadığını söyledi.

Çavuşoğlu, siyaseten atılan bu adımların tesadüf olmadığını, KKTC’nin gündeminde yolsuzluklarla ilgili dosyalanmış, listelenmiş veya listelenmemiş o kadar çok dosya varken, küçük yetki aşımıyla Çaluda’nın günah keçisi yapıldığını belirtti.

ÖZTÜRK: “NEDEN 5 YIL BEKLENDİ”

UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, yasama dokunulmazlığının milletvekillerinin özgürce düşüncelerini aktarması için konulduğunu, oysa isnat edilen suçun çok basit bir konu olduğunu belirtti.

Öztürk, isnat edilen suçun gündeme getirilmesi için neden 5 yıl beklendiğini sordu. Öztürk “Bu, siyasi şovdan başka bir şey değildir” dedi.

Konuşmalardan sonra Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, aralarında Çaluda'nın da bulunduğu 34 milletvekili karara olumlu oy verirken, 6 milletvekili ret oyu kullandı. 10 milletvekili ise oylamaya katılmadı.