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Meclisin özel gündeminde Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi var

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Meclisin özel gündeminde Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Genel kurulun saat 10.00’da başlaması beklenen yarınki toplantısının özel gündeminde,  Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi var.
Sözkonusu yasa önerisi, başkan ve yedi yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısının artırılması ve bununla ilgili düzenlemeleri içeriyor.
Genel kurulun gündemindeki diğer konular ise şöyle: 
“Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi;
Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı; 
Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı;
Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı; 
Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı.”
 

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