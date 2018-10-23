“Meclis’in açılması muhalefetin de görevidir”

Meclis nihayet toplandı. Başbakan Erhürman, Meclis’in açılmasının hem iktidar hem de muhalefetin görevi oluğunu, üçte birin yeterli olmasının dünyada kabul gören bir uygulama olduğunu vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantı, saat 10.40’ta başladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak bilgiye sunuşlar yapıldı.

Bu bölümde, Meclis Başkanlık Divanı’nın Cenevre’de yapılacak Parlamentolararası Birlik Toplantısı’na Meclis’ten bir heyetin katılması bilgiye sunuldu. Heyet CTP milletvekili Fikri Toros, UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve HP milletvekili Erek Çağatay’dan oluşacak. Karar oybirliğiyle kabul edildi.

Söz alan TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, her partiden bir kişinin heyetlerde yer almasının önemli olduğunu söyleyerek, her siyasi partiden bir kişinin toplantıya katılması gerektiğini belirtti. Bu kez bu şekilde olmamasından üzüntü duyduğunu söyleyen Angolemli, nedenini sordu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, heyetin iki toplantıya birden katılacağını, Avrupa Parlamentosu’na gidecek heyetin tasarruf tedbirleri gereği Parlamentolararası Birlik Toplantısı’na da gitmesi kararının alındığını ifade etti. Uluçay, önümüzdeki yıl her siyasi partiden bir kişinin toplantıya katılacağını dile getirdi.

UBP milletvekili Zorlu Töre Avrupa’da yapılacak toplantıların önemli olduğunu ancak bu temsiliyetler yapılırken Meclis’in nisap sorununun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Töre, YDP’nin de Avrupa’daki toplantılara katılması gerektiğini belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı geçen hafta yaşanan nisap problemine toplumdan tepki geldiğini, hükümetin muhalefeti nisap vermemekle suçladığını söyleyerek, geçmişten örnekler verdi.

Beş kez nisaba yardımcı olduklarını dile getiren Arıklı, bir milletvekilinin ise menfaat ve talepler karşılığında nisap verdiklerini iddia ettiğini söyledi.

Nisap verdikleri bir toplantıda onay vermedikleri Tohumculuk Yasası’nın geçirildiğini de söyleyen Arıklı, “Bu hassasiyetimizi göz önünde bulundurmadınız. Israrla geçirdiniz bizi zor durumda bıraktınız” dedi.

Arıklı, nisap konusunda artık destek vermeyeceklerini ifade etti.

Başbakan Tufan Erhürman, “Unutmayın ki Meclis’te nisap sorunu ile ilgi Anayasa önerisi hazırlanmıştı. En önemli maddelerden biri de nisapla ilgiliydi” dedi.

Meclis’in açılmasının hem iktidar hem de muhalefetin görevi oluğunu, üçte birin yeterli olmasının dünyada kabul gören bir uygulama olduğunu söyleyen Erhürman, önerinin geçmediğini belirtti.

Erhürman, Anayasa değişikliğinin geçmemesinin önemli bir hata olduğunu söyledi.

