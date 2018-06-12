Meclise nisap engeli

Meclis Genel Kurulu’nda nisap sağlanamayınca toplantı yapılamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dün yapması gereken toplantısı nisap sağlanamadığından dolayı aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, saat 12.00 civarında yapılan ilk denemede nisap olmayınca oturumu 10 dakika erteledi.

Uluçay, ikinci kez de nisap sağlanamayınca toplantıyı iç tüzük uyarınca 24 saat sonraya erteledi.

Buna göre Meclis bugün toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yerel seçim süreci nedeniyle haftada iki olan rutin toplantılarını sadece pazartesi günleri olmak üzere bire indirmişti.

Altı siyasi partinin temsil edildiği Cumhuriyet Meclisi’nde dörtlü koalisyon hükümetinin 27 milletvekili bulunuyor.