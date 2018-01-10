Meclis’e 21 yeni isim

Pazar günkü seçimin sonuçlarının açıklanmasıyla, adaylar arasında yer alan 2’si bakan 9 milletvekili, seçmenden yeni dönem için onay alamadı ve sandıktan çıkamadı. Meclis’e ise 21 yeni isim girdi

Cumhuriyet Meclisi, sonuçları Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) resmi olarak bugün açıklanan 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’yle, tarihinde ilk kez 6 partili olurken, en yüksek kadın milletvekili oranına da ulaştı.

Yeni kurulan 2 siyasi partiden Halkın Partisi (HP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), katıldıkları ilk seçimde Meclis’te temsiliyet hakkı kazandı.

UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin de 2 milletvekili çıkardığı seçimle, 28 Temmuz 2013’teki erken genel seçimle Meclis’e giren 50 milletvekilinden 29’u seçmenden 5 yıl daha onay aldı. Meclis’e 21 de yeni isim girdi.

2013’te seçilenlerden 38’i yeniden aday olurken, 12 milletvekili de adaylığını koymamıştı.

YENİDEN ADAY OLAN 2’Sİ BAKAN 9 MİLLETVEKİLİ, SANDIKTAN ÇIKAMADI

Pazar günkü seçimin sonuçlarının açıklanmasıyla, adaylar arasında yer alan 2’si bakan 9 milletvekili, seçmenden yeni dönem için onay alamadı ve sandıktan çıkamadı.

UBP’den Dışişleri Bakanı da olan Lefkoşa adayı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı da olan Güzelyurt adayı Kemal Dürüst, Gazimağusa Milletvekilleri Ahmet Kaşif ve Hakan Dinçyürek; CTP’den Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür, Girne Milletvekili Salih İzbul, Güzelyurt Milletvekilleri Mehmet Çağlar ve Hüseyin Erçal; TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da seçimi kaybeden milletvekilleri listesinde yer aldı.

Meclis’e ilk kez giren 21 isim ise şöyle:

Lefkoşa: UBP’den Olgun Amcaoğlu, CTP’den Sıla Usar İncirli, TDP’den Cemal Özyiğit, HP’den Kudret Özersay, Gülşah Sanver Manavoğlu, Tolga Atakan, YDP den Bertan Zaroğlu



Gazimağusa: UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay, HP’den Hasan Topal, Ayşegül Baybars, YDP’den Erhan Arıklı



Girne: CTP’den Fikri Toros, HP’den Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers, DP’den Koral Çağman



Güzelyurt: HP’den Hasan Büyükoğlu



İskele: UBP’den Yasemin Öztürk, HP’den Mesut Genç



Lefke: UBP’den Aytaç Çaluda, CTP’den Salahi Şahiner.





