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Meclis'teki tüm partilerden sağduyuya davet

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Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilme hakkını kazanan 6 siyasi partinin genel başkanları, ortak açıklama yaparak, toplumun tüm kesimlerini sağduyuya davet ettiler

Meclis'teki tüm partilerden sağduyuya davet
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 KKTC’de yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilme hakkını kazanan 6 siyasi partinin genel başkanları, ortak açıklama yaparak, toplumun tüm kesimlerini sağduyuya davet etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yaptıkları ortak açıklamada, “Ülkemizin geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.

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