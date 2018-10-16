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Meclis'in yaz tatili halen bitemedi

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Meclis'in yaz tatili halen bitemedi
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 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün iki denemede de nisap sağlanamadığı için toplanamadı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.50 ve 11.40’ta iki kez açılan genel kurul toplantısı, yeterli sayıya ulaşılamadığından toplanamadı ve iç tüzüğe göre toplantı 24 saat sonraya yani yarına ertelendi.

Meclis Genel Kurulu dün de toplanamamıştı. Hükümeti oluşturan partilerin milletvekillerinden bazıları yurt dışında olduğu için 26 sayısına ulaşılamamış, muhalefet partileri de nisabın oluşmasına destek vermeyeceklerini açıklamıştı.

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