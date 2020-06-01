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Meclis Genel Kurulu'nun toplanma günleri değişti

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Meclis Genel Kurulu'nun toplanma günleri değişti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplanma günleri yeniden belirlendi.

Genel Kurul’dan oybirliği ile geçen karara göre; Meclis Genel Kurulu artık resmi tatil günleri dışında Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki kez toplanacak…

Saat 11.00’de başlayacak olan Genel Kurul; gündemindeki konular tamamlanıncaya kadar devam edecek.

Karara göre; Genel Kurul Pazartesi günü yasama, Perşembe günü ise denetim görevini yapacak; ivedi bir durum olması halinde ise Pazartesi yasama öncelikli “yasama ve denetim”, Perşembe günü de denetim öncelikli “denetim ve yasama” görevi birlikte yapılacak.

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