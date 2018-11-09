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“Meclis Başkanlığı, partizanca tutumların uygulama yeri olmamalı”

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“Meclis Başkanlığı, partizanca tutumların uygulama yeri olmamalı”
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Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Meclis’teki üst düzey bürokratların ortada doğru dürüst gerekçe yokken görevden alındıklarını ileri sürerek, kınadı.
Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanının da bu “atamalara alet olduğunu” savundu.
Tatar açıklamasında şunları kaydetti: 
“Kimin Meclis Başkanı olabileceği, Anayasamızda, ilgili yasada net bir şekilde belirlenmiştir. KKTC Başsavcılık Hukuk Dairesi de konuyla ilgili görüşünü açık bir şekilde ortaya koymuştur. UBP olarak, Anayasa ve Başsavcılık görüşünü hiçe sayarak yapılacak hiçbir düzenlemeye, atılacak herhangi bir adıma göz yummamız söz konusu olamaz. Yılların bürokratlarının ortada hiçbir doğru dürüst gerekçe yokken sırf Meclis başkanlığı pazarlıkları için görevden alınmaları ise hükümet adına büyük bir ayıp, ülke adına kayıptır. Artık tükenen, halka verecek hiçbir şeyi kalmayan, halk yararına hiçbir icraat yapmayan dörtlü koalisyon hükümeti bir an önce istifa ederek, ülkenin önünü açmalıdır”

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