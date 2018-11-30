"Maronit açılımı çerçevesindeki projelerin daha fazla gecikilmeden tamamlanmalı"

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ilgili bakanlıklara gönderdiği yazı ile Cumhurbaşkanlığı'nda 26 Temmuz 2017’de gerçekleştirilen üst düzey toplantıda karara bağlanan ve kamuoyuna duyurulan Maronit Açılımı çerçevesinde Gürpınar, Karpaşa ve Özhan köylerinin yerleşime hazır hale getirilmesi için, planlanan çalışmaların tamamlanması gerektiğine dikkat çekildi

Cumhurbaşkanlığı, Maronit açılımı çerçevesinde hayata geçirilmesi gereken projelerin daha fazla gecikilmeden tamamlanmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu imzasıyla bugün ilgili bakanlıklara gönderilen yazıda, daha önce keşif raporları hazırlanan altyapı işlerine ilişkin henüz tamamlanmamış projelerin tamamlanması ve halihazırda son şekli verilmiş projelerle birlikte ilgili birimlere iletilmesi istendi.

Müsteşar Gürdal Hüdaoğlu’nun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ayrı ayrı iletilen yazısında, Gürpınar, Karpaşa ve Özhan köylerinin altyapı işleri için toplam 9 milyon 820 bin 891 lira 7 kuruşluk keşif bedeli belirlendiği ve 27 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm ilgili bakanlıkların ve kurumların bilgisine getirildiği anımsatıldı.

Müsteşar Hüdaoğlu’nun bakanlıklara gönderilen yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanlığı'nda 26 Temmuz 2017’de gerçekleştirilen üst düzey toplantıda karara bağlanan ve kamuoyuna duyurulan Maronit Açılımı çerçevesinde Gürpınar, Karpaşa ve Özhan köylerinin yerleşime hazır hale getirilmesi için, planlanan çalışmaların tamamlanması gerekmektedir.

Maronitlerin dönüşüne ilişkin olarak oluşturulan komiteye iletilen ve komitenin 27 Kasım 2017 tarihli Bilgi Notu’nun ekinde ilgili tüm makamlara dağıtımı yapılan Değerlendirme Raporu'nda, arazide yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu köyler için altyapı kapsamında keşif raporları ve haritaların hazırlandığı ifade edilmişti.

Gerek Sayın Başbakan gerekse Sayın Maliye Bakanı, mali sebepler yüzünden 2018 yılı içinde Maronit Açılımı çerçevesinde herhangi bir proje için kaynak ayrılmasının mümkün görülmediği bilgisini yıl içinde değişik toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarmışlardı. Fakat Sayın Maliye Bakanı 14 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Meclis komitesinde görüşülmesi sırasında milletvekillerinin sorusu üzerine, proje sunulması halinde açılım çerçevesinde kaynak yaratılabileceğini dile getirmiş ve bu konuda teminat vermiştir. Sayın Bakan benzer açıklamayı daha sonra kamuoyuna da tekrarlamıştır.

Mali kaynak yaratılmasına imkân sağladığı anlaşılan yeni koşullarda gerekli projelerin ivedilikle tamamlanması büyük önem taşımaktadır.”

Açılım kararı çerçevesinde Karayolları Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Su İşleri Dairesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arazide çalışma yapmış ve bu çalışma sonucunda belirlenen keşif bedellerine Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından hazırlanan raporda yer verilmişti. Bu rapor 27 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm ilgili bakanlıkların ve kurumların bilgisine getirilmişti.

Rapora göre köylerin yerleşime hazır hale gelmesine yönelik gerekli altyapı işleri için Karayolları Dairesi 7 milyon 107 bin 158 lira 20 kuruşluk; Su İşleri Dairesi 1 milyon 7 bin 364 lira 61 kuruşluk; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu 1 milyon 640 bin 811 lira 68 kuruşluk ve Telekomünikasyon Dairesi 24 bin 347 lira 94 kuruşluk keşif bedeli belirlemişti. Ayrıca 41 bin 208 lira 64 kuruşluk kamulaştırma bedeli saptanmıştı.