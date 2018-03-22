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“Maraş’ın iadesi müzakerelere bağlı”

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AB Komisyonu Başkanı Juncker, kapalı bölge Maraş’ın yasal sahiplerine iadesinin müzakerelerin temel unsurlarından birisi olduğunu vurguladı

“Maraş’ın iadesi müzakerelere bağlı”
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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunmasını desteklemeyi sürdürdüğünü, kapalı bölge Maraş’ın iadesinin de müzakerelerin temel konularından biri olduğunu açıkladı.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, Rum AP Milletvekili Dimitris Papadakis’in kapalı bölge Maraş konusundaki mektubuna, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerini işaret ederek yanıt verdiğini yazdı.
Gazete, Papadakis’in Juncker’e, KKTC basınında, kapalı bölge Maraş’taki otellerin bazılarının turizme açılacağı şeklindeki iddiaları gerekçe göstererek, böyle bir gelişme durumunda AB’nin ne yapmayı planladığı sorusunu yönelttiğini yazdı.
Habere göre Juncker yazılı yanıtında, kapalı bölge Maraş’ın “yasal sahiplerine” iadesinin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin temel unsurlarından birisi olduğunu vurguladı.
 

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