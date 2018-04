Makül olan tekrardan 24 Haziran'a dönülmesi

Başbakan Erhürman, gelinen aşamada en makulünün, seçim için tekrardan 24 Haziran tarihine dönülmesi olduğunu; ancak yasal meseleler ve hazırlıklar açısından da bunu yeniden Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşmek gerektiğini belirtti

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye’de ilan edilen seçim tarihinin KKTC’deki yerel seçim tarihini de etkilediğine işaret ederek, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik ile görüşerek bir karar verip, yasa değişikliğinin de gündeme getirilebileceğini açıkladı.

Erhürman, gelinen aşamada en makulünün, seçim için tekrardan 24 Haziran tarihine dönülmesi olduğunu; ancak yasal meseleler ve hazırlıklar açısından da bunu yeniden Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşmek gerektiğini belirtti.

Başbakan Erhürman, liderler buluşmasının ardından Kıbrıs konusunda bundan sonrası için izlenecek yol ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine, “şu an itibarıyla ben bundan sonrası için çok büyük bir değişimin olacağı bir zemin görmüyorum; çünkü hukuksal durum uluslararası konjonktür, hepsini bir arada değerlendirdiğinizde çok büyük bir yol ayırımı noktası görmüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan toplantısı sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Başbakan Erhürman basına açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Erhürman, görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği sosyal buluşmayla ilgili bilgi verdiğini, görüş alışverişinde bulunduklarını, yarın gelecek olan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti öncesi Kıbrıs konusunda da değerlendirme yaptıklarını belirtti.

“YSK BAŞKANI İLE GÖRÜŞEREK BİR KARAR VERİP YASA DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GETİRİLEBİLİR”

Erhürman, Türkiye’deki seçimde 2. tur ihtimalinin de göz önünde bulundurularak, yasal prosedür çerçevesinde, sınav tarihlerinde oynama olabileceğinden, gerekirse TC yetkilileriyle de tekrar görüşeceklerini, bu konuyu da Cumhurbaşkanı ile değerlendirdiklerini kaydetti.

MÜŞAVİRLİKLE İLGİLİ YASA… SAVCILIK GÖRÜŞÜ ALINDI, SALI MECLİSTEN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Başbakan Erhürman, müşavirlik konusundaki yasayla ilgili kamuoyunda Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde yanlış algı yaratılmaya çalışıldığını, Salı günü Mecliste yasallaşması beklenen tasarıyla ilgili savcılık görüşü de alındığı belirtti. 8-9 maddeden sadece 1 tanesinde Anayasa’ya aykırılıktan bahsedildiğini, bunun da yasanın esasına ilişkin bir madde olmadığını söyleyen Erhürman, Savcının sadece, komitedeki, 2018 yılı içerişinde atanan üst kademe yöneticileriyle ilgili geçici bir madde önerisiyle ilgili aykırılık ihtimalini gündeme getirdiğini anlattı. “Onun dışında yasanın geneline dair herhangi bir Anayasa’ya aykırılık ihtimali yok” diyen Erhürman, bu konuda da Cumhurbaşkanına bilgi verdiğini kaydetti.

Erhürman, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun gelişinin önemine işaret ederek, yarın Cumhurbaşkanlığında siyasi partilerle de bir arada yapılacak görüşme öncesinde görüş alışverişinde bulunmalarının iyi olduğunu söyledi.

Erhürman, liderler buluşmasıyla ilgili görüşme notlarının zaten dağıtıldığını, yarın hep birlikte bir değerlendirme yapılacağını kaydetti.

“BÜYÜK BİR DEĞİŞİM, YOL AYIRIMI GÖRMÜYORUM. ANCAK YÖNTEM BUNDAN ÖNCEKİ GİBİ OLMAYACAK”

Ancak yöntemler konusunda ısrarlarının, bundan sonrasının bundan önceki gibi olamayacağı yönünde olduğuna işaret eden Erhürman, bu konuda Cumhurbaşkanının da, kendilerinin de Türkiye’nin de açıklamalarının net olduğunu hatırlattı. Büyük olasılıkla yarınki toplantıda bu anlamda bir çalışma yapılacağını söyleyen Erhürman, bunun ötesinde, hukuksal zeminde ve uluslararası konjonktürde çok büyük bir değişiklik olmadığı için, bir değişiklikten söz etmenin çok kolay olmadığını vurguladı.

“TEKRARDAN 24’ÜNE DÖNMEMİZ EN MAKULÜ”

Erhürman, yerel seçimle ilgili düşündüğü bir tarih olup olmadığı sorusuna karşılık ise, Türkiye’deki bahsettiği belirsizliğe ilişkin bilgi almaları gerektiğini yineleyerek, “ama her şey şu anda düşündüğümüz gibiyse tekrardan bizim 24’üne dönmemiz en makulüdür. Zaten 24’ünde sorun olduğu için Temmuzu öngörmüştük ancak yasal meseleler ve hazırlıklar açısından da bunu yeniden sayın Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşmek lazım” şeklinde konuştu.

YEREL SEÇİMLERE DÖNÜK İŞBİRLLİĞİ…

Erhürman, yerel seçimlerde hükümetteki 4 partinin işbirliği konusundaki bazı haberler ve tartışmalara atıfta bulunularak, görüşünün sorulması üzerine ise, bir ittifak kavramının dolaştığını ancak hiçbir noktada, 4 partinin bir yerden aday gösterip hepsinin onu desteklemesi, hep birlikte sokağa çıkılıp propaganda yapılması noktasına gelinmediği, görüşmelerinde sadece hangi siyasi partinin nereden aday göstermeyi düşündüğü, nerede göstermemeyi düşündüğü veya düşünebilir mi şeklinde tartışmalar yaşandığını ve bu konuda birtakım sonuçların da alındığını anlattı.

“Buradaki ittifak birinin aday gösterdiği bir yerde ötekilerin veya ötekilerden birinin ya da ikisinin aday göstermemesi anlamında bir ittifak olabilir” diyen Erhürman, bu konuda varılan noktanın tüm partilerin yetkili organlarında değerlendirildiğini, CTP’nin de bu süreçte defalarca parti meclisini toplayarak o görüşmeleri teyit ettiklerini, alınan kararları doğru bulmayanlar da olabileceğini, buna da saygı duyduğunu, ancak yetkili organlarda alınan kararların arkasında olduklarını kaydetti.