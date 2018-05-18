banner107
34 0
Değirmenlik için sürpriz aday
Değirmenlik için sürpriz aday
125 0
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
280 0
"Sağlık merkezlerini güçlendirmek için çalışacağız"
8 0
Süpersin Halk Evi
Süpersin Halk Evi
330 0
Mağusa ligde kaldı
Mağusa ligde kaldı
257 0
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
214 0
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
55 0
banner82
banner147

“Mağusa’ya itibarını iade edeceğiz”

banner27

CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, Esnafın  plansızlık nedeniyle kan ağladığını, öğrencilerin keşmekeş içinde trafikte okula yetişmeye çalıştığını, bitmeyen yolların, kırık dökük kaldırımların, toz içerisinde bir şehrin Mağusalı’nın yaşam kalitesini aşağıya çektiğini ileri sürerek “Mağusa’ya itibarını iade edeceğiz” dedi

“Mağusa’ya itibarını iade edeceğiz”
banner137

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer seçim çalışmaları çerçevesinde okulları ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Adalıer, iki dönemdir Belediye Meclis üyeliği de yaptığını hatırlatarak, Belediye’nin ve kentin sorunlarını çok iyi bildiğini, çözümler için de ekibi ile birlikte hazır olduğunu  kaydetti.

Adalıer, “Halk da çalışan da Belediye’den umudunu kesti. Sözler tutulmadı, hizmet götürülmedi, yurttaş arayış içinde ve ben tam da bu noktada adayım. Tutamayacağım tek bir söz vermeden bu yarıştan alnımızın akıyla çıkacağız. Mağusalının alternatifi vardır. CTP yerel yönetimler konusunda rüştünü ispat etmiş tek partidir. Mağusa Belediyesine kaybettiği itibarını yeniden kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Esnafın  plansızlık nedeniyle kan ağladığını, öğrencilerin keşmekeş içinde trafikte okula yetişmeye çalıştığını, bitmeyen yolların, kırık dökük kaldırımların, toz içerisinde bir şehrin Mağusalı’nın yaşam kalitesini aşağıya çektiğini ileri süren Adalıer, halkın  bunu hak etmediğini,  24 Haziran’dan sonra hak ettiği hizmeti alacağını ifade etti.

“Mağusa’ya itibarını iade edeceğiz” diyen  Adalıer, Gazimağusa halkını denizle barıştırmayı da kendine görev edindiğini belirtti.

Adalıer, Serbest Bölge’den Glapsides’e kadar olan sahil şeridini araçlara, bisikletliler ve yayalara açacaklarını, sahil boyunca parklar, cafeler açacaklarını açıkladı. 

“Dört yıldır kente tek kuruşluk yatırım yapılmadı” diyen Adalıer, Gazimağusa’nın turizmden daha fazla kazanmasını sağlayacaklarını belirtti. 

Adalıer, kültür başkenti olan Gazimağusa’nın yeni dönemde hak ettiği değeri göreceğini söyledi. 

Suriçi’nin açık hava müzesi olduğunu  ifade eden Adalıer, kentteki sivil toplum örgütleri, iş adamları ve üniversiteler ile dayanışma içinde bölgeyi kalkındıracaklarını kaydetti. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.