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"Lute’a, çözüm konusunda açık uçlu süreçler olamayacağı aktarıldı"

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"Lute’a, çözüm konusunda açık uçlu süreçler olamayacağı aktarıldı"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, bugün bir araya geldiği Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda açık uçlu süreçler olamayacağını aktardığını söyledi.

Burcu; Akıncı’nın ayrıca, BM yetkilisine varılacak anlaşmada Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımının önemli olduğunu da söylediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile 2.5 saat süren yararlı bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanımız, görüşmede Genel Sekreter’in de önceden raporunda belirttiği gibi açık uçlu süreçler olamayacağını ve sonuç alıcı bir süreç için izlenmesi gereken prosedürü Sayın Lute’a aktardı. Cumhurbaşkanımız ayrıca bulunacak olası bir çözümde siyasi eşitliğin ve kararlara etkin katılımın önemini Sayın Lute’a bir kez daha ifade etti.”

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