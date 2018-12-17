Lute, yarın sabah liderlerle yeniden görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute yarın sabah Cumhurbaşkanı Akınıcı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yeniden ayrı ayrı bir araya gelecek.

“BUGÜNKÜ GÖRÜŞMEDE REFERANS KAVRAMLARI İÇİN AYRINTILI VE YARARLI BİR GÖRÜŞME YAPILDI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün görüştüğü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici danışmanı Jane Holl Lute’u yarın 10.30’da yeniden kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bugün Cumhurbaşkanı Akıncı ile geçici danışman Lute’un, hazırlanması için çalışılan referans kavramları için ayrıntılı ve yararlı bir görüşme yaptığını bildirdi.

Burcu, 1 saat 45 dakika süren Akıncı-Lute görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Hazırlanması için çalışılan referans kavramları (terms of references) için Cumhurbaşkanımız, Jane Holl Lute ile ayrıntılı ve yararlı bir görüşme yaptı. Referans kavramları hazırlık çalışmalarının bir süre daha süreceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın Jane Holl Lute’u yarın saat 10.30’da yeniden kabul ederek görüşecektir.”

ANASTASİADİS'LE SABAH 8'DE GÖRÜŞECEK

Rum radyosu, BM Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un yarın sabah Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini belirtirken görüşmenin saatini bildirmedi.

Öte yandan Politis gazetesi internet sitesinde, Anastasiadis-Lute görüşmesinin yarın sabah 08:00’da yapılacağının Rum sözcü Prodromos Prodromu tarafından gazetenin radyo kanalında dile getirildiğini aktardı.