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Lute, yarın liderlerle ayrı ayrı görüşecek

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BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, yarın saat 11.30’da Anastasiadis, saat 16:00’da ise Cumhurbaşkanı Akıncı’yla bir araya gelecek

Lute, yarın liderlerle ayrı ayrı görüşecek
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BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmek amacıyla  yarın adaya günübirlik ziyarette bulunacak.
Lute, yarın saat 11.30’da Anastasiadis, saat 16:00’da ise Cumhurbaşkanı Akıncı’yla bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’le Cuma günü gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının ucu açık, sonuç odaklı olmayan, herhangi bir zaman kaygısı taşımayan bir sürecin parçası olmak istemediğini  belirtmiş, bu konuları  Lute ile ele almak istediklerini söylemişti.
Lute’un ziyaretiyle yeni bir sürecin başlamasının mümkün olup olmadığını söylemek için  önce hangi çerçevede buraya geleceğini bir görmek gerektiğini de kaydeden Akıncı, bu konuların  Lute’un yapacağı çalışmalarla şekillenebileceğini ifade etmişti.
Lute, Temmuz ayı sonunda Kıbrıs konusunda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya gelmiş ve 23 Temmuz’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmüştü.
RAPOR GÖRÜŞÜLECEK
Lute’un taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı rapor, 15 Ekim’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Güvenlik Konseyi’ne sunulmuştu. Rapor, bugün Güvenlik Konseyi’nde görüşülecek.

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