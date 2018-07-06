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Lute tüm taraflarla temaslar yapacak

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Spehar, Lute’nin önce iki lider, ardından ise İsviçre’de Temmuz 2017’de sonuçsuz tamamlanan konferansa katılan taraflarla görüşeceğini açıkladı

Lute tüm taraflarla temaslar yapacak
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sorumlusu Elizabeth Spehar, Jane Holl Lute’un Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres adına temaslarına Temmuz’da başlamasını beklediklerini kaydetti.
Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Akıncı ile görüşmede, Temmuz’da Güvenlik Konseyine ele alınacak olan Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri AntonioGuterres tarafından tarafların nabzını yoklamak için görevlendirilen Jane Holl Lute’un adadaki temaslarının ele alındığını kaydetti.
“ÖNCE İKİ LİDER ARDINDAN KONFERANSA KATILAN TARAFLARLA GÖRÜŞECEK”
Spehar, Lute’nin önce iki lider, ardından ise İsviçre’de Temmuz 2017’de sonuçsuz tamamlanan konferansa katılan taraflarla görüşeceğini kaydetti.
Lute’nin temaslarına Temmuz içerisinde başlamasını beklediklerini kaydeden Spehar, Lute’un temaslarında İsviçre’deki zirvenin ardından tarafların yaptığı değerlendirmelerinin,anlamlı bir sürecin başlatılması için yeterli bir olgunlukta olup olmadığını ölçmek için yapacağını kaydetti.
Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresi ve bütçesiyle ilgili olarak sorulan bir soruya karşılık Spehar, tüm ülkelerdeki barış güçlerinin devamlı olarak gözden geçirildiğini ve bütçe kesintilerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bağlı olduğunu kaydetti.

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