 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
7 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
11 0
 
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
54 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
19 0
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
107 0
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
107 0
Toykan imzaladı
Toykan imzaladı
62 0
banner82

Lute, referans kavramları için temaslarını sürdürüecek

banner27

Lute, referans kavramları için temaslarını sürdürüecek
banner267

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guerres’in geçici Özel Danışmanı  Jane Holl Lute’un, “referans kavramları” üzerindeki temaslarını bir süre daha sürdüreceğini duyurdu.

Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bugün yaptığı, dört gündeki dördüncü görüşmenin ardından Burcu yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Lute ile temasları bir süre daha devam edecektir. Bir sonraki görüşmenin zamanı kesinleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır” dedi.

Lute, müzakerelerin yeniden başlaması için belirlenmesi gereken referans kavramlarıyla ilgili Pazar gününden itibaren her gün Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ayrı ayrı görüşmeler yapıyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.