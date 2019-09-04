Lute, referans kavramları için temaslarını sürdürüecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guerres’in geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, “referans kavramları” üzerindeki temaslarını bir süre daha sürdüreceğini duyurdu.

Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bugün yaptığı, dört gündeki dördüncü görüşmenin ardından Burcu yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Lute ile temasları bir süre daha devam edecektir. Bir sonraki görüşmenin zamanı kesinleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır” dedi.

Lute, müzakerelerin yeniden başlaması için belirlenmesi gereken referans kavramlarıyla ilgili Pazar gününden itibaren her gün Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ayrı ayrı görüşmeler yapıyor.