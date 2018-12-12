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Lute, Pazar günü Kıbrıs’a geliyor

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Guterres’in Geçici Özel Danışmanı Lute pazar günü Kıbrıs’a geliyor. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Lute’u pazartesi kabul etmesi öngörülüyor

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Lute, Pazar günü Kıbrıs’a geliyor
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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Pazar günü Kıbrıs’a geliyor. 
 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Lute’u, pazartesi günü kabul etmesi öngörülüyor.


AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile aralık başında görüşen Lute’un Kıbrıs ziyaretinin ardından garantör ülkeleri ziyaret ederek, çalışmalarına devam etmesi öngörülüyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Mayıs 2018’de görevlendirdiği Amerikalı diplomat Lute, Kıbrıs’a ilk ziyaretini temmuzda gerçekleştirmişti. Lute, garantörler ve AB yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri’ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, daha sonra BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute'un istişarelerini sürdürmesini istemişti.

Lute, bu çerçevede Ekim ayında Kıbrıs ve garantör ülkelere bir ziyaret daha gerçekleştirmişti.

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