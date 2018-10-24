banner107
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
552 0
Yenicami oynamadan da lider
Yenicami oynamadan da lider
180 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
17 0
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
610 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
156 0
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
36 0
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
57 0
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
648 0
banner82
banner147

Lute, liderlerle görüşmek için ay sonu geliyor

banner27

Lute, liderlerle görüşmek için ay sonu geliyor
banner192

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, 31 Ekim’de Kıbrıs’a geliyor.

Lute, adada liderlerle görüşmeler yapacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, temmuz ayında görevlendirdiği Lute’un taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı rapor, 15 Ekim’de Guterres tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmuştu.

Guterres raporunda, Lute’un yeniden adaya gelerek çalışmalarını sürdüreceğini de belirtmişti.

BM Güvenlik Konseyi raporu 30 Ekim’de görüşecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Cuma günü saat  10.00’da ara bölgede, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ikametgahında bir araya gelecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.