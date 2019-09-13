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Lute'dan Akıncı'ya teşekkür mektubu

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Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Kıbrıs sorununun çözümü için nasıl ilerleneceğine dair yapıcı bir yolun oluşturulması çabasına devam eden bağlılığı nedeniyle teşekkür mektubu gönderdi

Lute'dan Akıncı'ya teşekkür mektubu
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Kıbrıs sorununun çözümü için nasıl ilerleneceğine dair yapıcı bir yolun oluşturulması çabasına devam eden bağlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sözcü Barış Burcu, Lute’un, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gönderdiği mektupta, en kısa zamanda yeniden görüşme arzusunu dile getirdiğini belirtti.

Barış Burcu, Lute’un mektupta Cumhurbaşkanı’na “Oldukça yapıcı bir şekilde uğraş verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim” dediğini de belirtti.

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