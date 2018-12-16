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Lute, bugün Anastasiadis'le görüşüyor

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Lute, bugün Anastasiadis'le görüşüyor
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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, bugün Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, yarın ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşecek.

Önceki akşam Kıbrıs’a gelen ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la dün görüşüp, son gelişmeler hakkında bilgi alan Lute, Anastasiadis’la saat 10.00’da birararaya geldi.
Lute, yarın da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. Görüşme saat 10.00’da başlayacak.

Lute’un Salı günü adadan ayrılması öngörülüyor.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Lute, geçtiğimiz günlerde Ankara’da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Çavuşoğlu, Lute ile görüşmesi sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BMGS’nin görevlendirdiği yetkili Jane Holl Lute’a, sadece herkesin birbiriyle konuşabileceği sağlıklı bir diyaloğun Kıbrıs’ta çözümü mümkün kılacağını ifade ettik” demişti.

New York’ta da Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos’la görüşen Lute, Aralık başında da AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya gelmişti.

LUTE’UN KIBRIS’A ÜÇÜNCÜ ZİYARETİ

Kıbrıs’a üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Jane Holl Lute, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından “geçici özel danışman” olarak Mayıs 2018’de görevlendirilmişti.

Kıbrıs’a ilk ziyaretini Temmuzda gerçekleştiren Amerikalı diplomat Lute, garantörler ve AB yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri’ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, daha sonra BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute'un istişarelerini sürdürmesini istemişti.

Lute, bu çerçevede Ekim ayında Kıbrıs ve garantör ülkelere bir ziyaret daha gerçekleştirmişti.

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