Lute, belge ile gelebilir

Diplomatik kaynaklar, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’un bir sonraki Kıbrıs ziyaretinde belgeyle geleceğine yönelik inançlarının arttığını bildirdi

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ocak ayı sonu, hatta Şubat ayı başlarına sarkabilecek ziyaretinde, referans şartlarına ilişkin belge getireceğine yönelik düşüncelerin güç kazandığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi: “Artık Belgeler İçin Çalışıyor – Her İki Taraf Da Lute’un Belgeyle Geleceğini Düşünüyor – Biri Israrcı Diğeri Kuşkulu” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Lefkoşa’daki diplomatik kaynakların, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bir sonraki ziyaretinde belgeyle geleceğine yönelik inançlarının arttığını iddia etti.

Gazete, Lute’un Ocak sonu veya Şubat başlarında adaya yapması beklenen ziyaretinde, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine ilişkin referans şartlarına dair belge sunmasının beklendiğini belirterek Lute’un konuya yaklaşımının bugüne kadar atanan tüm özel danışmanlardan daha pratik olduğu yönünde adadaki tarafların hemfikir olduklarını da savundu.

Öte yandan gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarını da başlıklarla yansıttı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığı açıklamada, siyasi eşitlik unsurunda ısrarcı olduğunu, Özersay’ın ise “ortak vizyonun mevcut olmadığını” söylediğini yazdı.

Diğer gazeteler ise Akıncı ve Özersay’ın açıklamalarını şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Siyasi Eşitlik BM Belgelerinde – Akıncı: Azınlık Değiliz – Özersay Referans Şartları Belgesinin Yakın Zamanda Hazır Olacağını Düşünmüyor”.

Alithia: “Referans Şartları Havaya Uçtu – Mustafa Akıncı ve Kudret Özersay Uzlaşı Olacağı konusunda Kötümser”.

Fileleftheros: “Akıncı’dan Yüksek Tonlar”.

