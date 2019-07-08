 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
13 0
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
43 0
 
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
14 0
Dans dolu gece
Dans dolu gece
14 0
Yine kaza: 6 yaralı
Yine kaza: 6 yaralı
334 0
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
9 0
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
35 0
banner82

Lute, adaya gelerek temaslarda bulunacak

banner27

Yunanistan’daki seçimlerin dün tamamlanmasının ardından Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının başlaması ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bir dizi temasta bulunmak için yeniden adaya gelmesinin beklendiği kaydedildi

banner315
Lute, adaya gelerek temaslarda bulunacak
banner267

Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması yönündeki çabaların, Yunanistan’daki seçimlerin dün tamamlanmasının ardından yeniden başlamasının beklendiği, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelerek yeniden temaslarda bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, “Beklentiler ve Diplomasi” başlığı altında verdiği haberinde, Yunanistan’daki seçimlerin dün tamamlanmasının ardından Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının başlaması ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bir dizi temasta bulunmak için yeniden adaya gelmesinin beklendiğini iddia etti.
Gazete, Rum yönetiminin, Lute’un ziyaretini arzuladığını ancak ziyaretinin gerçekleşeceği dönemin çok da uygun olmadığını düşündüğünü belirtirken Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde gerçekleştirdiği doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetleri durmadan müzakerelere başlamayacağını açıklayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Lute’un ziyareti durumunda zor bir ikilemle karşı karşıya kalacağını yazdı.
Habere göre Kıbrıs Rum tarafı, Lute’un referans şartlarını hazırlamaya odaklanması gerektiğini düşünüyor.
Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kıbrıs Türk tarafından, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunda yapılan açıklamalarla iyice ısınan ortamda Lute ve BM Genel Sekreterinin nasıl hareket edeceklerini düşündürdüğünü öne süren gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabet Spehar’ın Çarşamba günü liderlerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştireceğini de hatırlattı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.