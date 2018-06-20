Sertoğlu, “Biz LTB’yi ağlama duvarı yapmayacağız. Maalesef 4 yıl içinde sadece ağlama ve sızlama duyduk. Başka hiçbir şey durmadık. Programlarda, gazetelerde, sokakta ağlama. Sen LTB’ye aday olurken durumunu bilmiyor muydun? Biri bana tabanca mı dayadı aday olmam için? Ağlama sızlama yok arkadaşlar. Biz ne söz verdiysek, hep beraber, el ele, gönül gönüle Lefkoşa için yapacağız” diye konuştu

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Selimiye Meydanı’nda etkinlik düzenleyerek projelerini anlattı.

Sertoğlu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre “Lefkoşa için BiR Oluyoruz” sloganı ve “Sana Sözümüz Var Lefkoşa” temasıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, UBP marşı eşliğinde “Sertoğlu Başkan... Biriz... Beraberiz” sloganı attı.

Geceye UBP milletvekilleri Faiz Sucuoğlu, Ersin Tatar, Hasan Taçoy, Zorlu Töre, Olgun Amcaoğlu, Resmiye Canaltay Eroğlu, Ünal Üstel, İzlem Gürçağ, Ersan Saner Dursun Oğuz, Özdemir Berova ve Nazım Çavuşoğlu yanında UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da katıldı.

GARDİYANOĞLU: “SEÇİMİ SERTOĞLU KAZANACAK”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, Lefkoşa’nın hizmete ihtiyaç duyduğunu söyledi ve “Çok çalışarak Hasan Sertoğlu’nun kazanmasını sağlayacağız” dedi.

Gardiyanoğlu “Dün de Sayın Sertoğlu’nun yanındaydım. Bugün de yanındayım. Yarın da yanında olacağım” dedi.

EROĞLU: “GÜNEŞİN ALTINA MÜHRÜ VURDUN MU, HASAT ÇIKAR ZATEN”

UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında Hasan Sertoğlu’na destek belirtti.

Eroğlu, pazar günü yapılacak seçimlerde, kimsenin önce denize, pikniğe gideyim sonra oy veririm dememesi gerektiğini, ilk işinin oy vermek olması gerektiğini söyledi.

Eroğlu şöyle konuştu:

“Son zamanlarda oy potansiyeli düşük bazı partiler, belediye başkanlığı bağımsız olsun şeklinde yorumla yapmakta, meclise öneri sunma hazırlığı içine girmekte. UBP’nin kazandığı her belediyenin UBP’nin aynası olduğunu bilelim. Her seçimde mutlaka güneşin amblemini görmeliyiz. UBP belediyeleri, icraat yapan makam olarak görmektedir. Güneşin altına mührü vurdunuz mu, hasat çıkar zaten.”

ÖZGÜRGÜN: “HASAN SERTOĞLU GELECEK, LEFKOŞA’NIN YÜZÜ BİR KEZ DAHA GÜLECEK”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de konuşmasında UBP’nin çok kısa bir süre önce genel seçimlerde büyük bir başarı elde ettiğini belirtti ve “Biz her seçime ayrı bakarız. O genel seçimdi, ikinci ve üçüncü partilerin toplamı kadar vekil çıkardık. Bu yeni bir seçim” diye konuştu.

UBP’nin 1975’ten bu yana her seçime ayrı önem verdiğini belirten Özgürgün, “Gerçek hizmet halkın ayağına gidendir. Bunu da en iyi muhtar, muhtar azaları, belediye meclis üyeleri ve belediye başkanları yapar” şeklinde konuştu.

Konuşmasına iktidarı eleştirerek devam eden Özgürgün, rakip iki adayın partilerinin genel seçimde yüzde 7 ve 8 oy aldığını, Başbakan Tufan Erhürman’ın partisinin Lefkoşa’da adayı olmadığını ama “Aklım fikrim Lefkoşa” dediğini belirtti.

Seçimi kazanacaklarından emin olduğunu söyleyen Özgürgün, Lefkoşa’nın yüzünün bir kez daha güleceğini kaydetti.

SERTOĞLU: “BİZ LTB’Yİ AĞLAMA DUVARI YAPMAYACAĞIZ”

Sertoğlu ise konuşmasına başlarken özellikle kadın meclis adaylarına propaganda süreci boyunca verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Etkinliği Selimiye Meydanı’nda gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ifade eden Sertoğlu şöyle devam etti:

“Selimiye Meydanı bir tarihin bittiği, 25’inde ise yeni bir tarihin yeni bir umudun doğduğu meydan olacak. Bizim Lefkoşa için gailemiz çok büyük. Çevre düzenlemesi yok, ortalık çöp dolu. Yatırımlar doğru yapılırsa, şehir tekrardan mamur edilirse, vatandaşın Lefkoşa’ya yaptığı yatırım da değerlenecek, Lefkoşalı, Lefkoşa’dan kaçmaya mahana aramayacak. Ben dört yıl LTB Başkanlığı yapayım ve 4 yılın sonunda bu Lefkoşa’nın caddelerinin hali bu şekilde olsun, vallahi billahi utanırım bir daha da aday olmam.”

Bazı belediye çalışanlarının, kendisi ve ekibiyle ilgili kara propaganda yaptığını iddia eden Sertoğlu şöyle devam etti:

“Hasan Sertoğlu gelirse sizi ezecek, sizi sürecek, aile yardımınızı kesecek, onu yapacak, bunu yapacak… Ben bu arkadaşlara buradan sorarım; Hasan Sertoğlu’nu tanıyor musunuz? Bugüne kadar yüzlerce insanla çalıştım. Gidin Hasan Sertoğlu kimdir onlara sorun.”

LTB’yi “ağlama duvarı” yapmayacaklarını da söyleyen Sertoğlu, “Biz LTB’yi ağlama duvarı yapmayacağız. Maalesef 4 yıl içinde sadece ağlama ve sızlama duyduk. Başka hiçbir şey durmadık. Programlarda, gazetelerde, sokakta ağlama. Sen LTB’ye aday olurken durumunu bilmiyor muydun? Biri bana tabanca mı dayadı aday olmam için? Ağlama sızlama yok arkadaşlar. Biz ne söz verdiysek, hep beraber, el ele, gönül gönüle Lefkoşa için yapacağız” diye konuştu.