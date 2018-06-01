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LTB'yi yatırım yapan ve hizmet verebilen bir belediye haline getirdik

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2011-2012 döneminde fonksiyonlarını yerine getiremeyen bir belediye haline getirilen LTB’yi, bankalar ve piyasaya olan borçlarından arındırıp, yatırım yapabilen ve hizmet verebilen bir belediye haline getirdiklerini vurgulayan Harmancı, LTB’nin kendi iç disiplin soruşturmasını yaptığını ve söz konusu dönemin başkanına dava açtıklarını ifade etti

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LTB'yi yatırım yapan ve hizmet verebilen bir belediye haline getirdik
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı,  2011-2012 döneminde fonksiyonlarını yerine getiremeyen bir belediye haline getirilen LTB’yi, bankalar ve piyasaya olan borçlarından arındırıp, yatırım yapabilen ve hizmet verebilen bir belediye haline getirdiklerini vurguladı.

Harmancı, “Çalışma barışını sağladık. Hem yönetim, hem çalışan artık ileriye bakabiliyor” dedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Harmancı,  belediyenin batırılmış döneminden sorumlu yönetimle ilgili neler yapıldığı sorusuyla çok sık karşılaştığını kaydederek, LTB’nin kendi iç disiplin soruşturmasını yaptığını ve söz konusu dönemin başkanına dava açtıklarını ifade etti.

Harmancı, kamu davasının yürütülebilmesi için polis ve Savcılık raporlarının tamamlanması gerektiğini, ancak polisteki dosyanın 2015’ten bu yana hâlâ tamamlanmadığını kaydederek, “Geciken adalet, adalet değildir” ifadelerini kullandı.

Harmancı, seçim çalışmaları kapsamında dün öğleden sonra Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti.

Mehmet Harmancı, gerek kadın hakları, gerekse çocuk hakları konusunda attıkları adımların, engelsiz bir Lefkoşa yaratma adına gösterdikleri çabanın aslında her şeyin parayla olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle, iş birliği ve uyum içinde bir belediye olduklarının altını çizen Harmancı, LTB’yi ayaklarının üzerine kaldırıp prestijini geri kazandırdıkları gibi yeni dönemde Lefkoşa’yı hep beraber ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Harmancı,  belediye başkanlığı seçiminde Toplumcu Demokrasi Partisi yanında, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi ve Bağımsızlık Yolu’nun adaylığına verdiği destekle toplumun özlediği bir sinerji yakalandığını vurguladı.

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