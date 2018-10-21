“Liderlere destek olmaya devam edeceğiz”

DİSİ heyeti CTP’yi ziyaret etti. CTP Başkanı Erhürman, Anastasiadis’in açıklamalarından bir pozisyon değişikliği olduğunun görüldüğünü ve Rum tarafının “Gevşek Federasyon” diye tanımlanan kanatları güçlü bir federasyona geçme noktasında irade ortaya koyduklarını kaydetti

Başbakan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu ile CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Erhürman-Neofitu görüşmesi saat 10.00’da başladı. Önce baş başa görüşen Erhürman ile Neofitu daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

CTP Genel Merkezi’nde yaklaşık bir saat süren görüşmeler ardından Erhürman ile Neofitu basına kendi ana dillerinde açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.

Erhürman, DİSİ ile çözüm konusunda birlikte çalışmaya devam etme noktasında olduklarını belirterek, bunu karşılıklı teyit ettiklerini söyledi.

Erhürman basına yaptığı açıklamada, ziyaretleri ve Kıbrıs konusunda son gelişmeleri kendileri ile değerlendirdikleri için DİSİ Başkanı Neofitu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, iki parti olarak çözüme bağlılıklarının sürdüğünü vurguladı.

Çözüm için çalışmalara birlikte devam edeceklerine işaret eden Erhürman, iki parti olarak, iki liderin çözüm yönünde gösterecekleri çabaya destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Son dönemde en çok tartışma konusu olan ve Türkçeye “Kanatları Güçlü Federasyon” olarak çevrilen kavramla ilgili olarak kendisinin daha önce açıklamalarda bulunduğuna işaret eden Erhürman, bugüne kadar müzakere masasında genel olarak Kıbrıs Türk tarafının, kurucu devletlerin yetkilerinin daha fazla olması, daha az yetkinin federal devlette olması konusunda ısrarcı olduğunu, Kıbrıs Rum tarafının ise tam tersini savunduğunu anımsattı.

Erhürman, şimdi ise Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in açıklamalarından bir pozisyon değişikliği olduğunun görüldüğünü ve Rum tarafının “Gevşek Federasyon” diye tanımlanan kanatları güçlü bir federasyona geçme noktasında bir irade ortaya koyduklarını kaydetti.

Erhürman şöyle devam etti:

“Temel parametre olan siyasi eşitlikten asla ödün vermemek kaydıyla, Sayın Anastasiadis çıkarsın listesini görelim nerelerde federal devletin kompetanslarını kısmak istiyor ve bunları kurucu devletlere aktarıyor. Benim müzakere masasında bulunmuş biri olarak izlenimim şudur ki, bu konuda herhangi bir sorun yaşama ihtimali hiç de yüksek değildir. Eğer sorun buysa bu çok rahat bir şekilde çözülebilir bir sorundur. Çünkü Türk tarafı zaten Türk tarafı genel olarak kompetansların kurucu devlette olması taraftarıydı.”

Bir an önce çözüme ulaşmak için bu konun çözülmesi ve yola devam edilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, önemli olanın Anastasiadis’in “Gevşek Federasyon” derken federal devletin hangi yetkilerinin kurucu devletlere aktarılması gerektiğini düşündüğü olduğunu belirtti.

Erhürman bunun bir listesinin görülmesi gerektiğini belirterek, bunun Neofitu ile görüşmelerinde iki parti olarak çözüm konusunda birlikte çalışmaya devam etme noktasında olduklarını, bunu karşılıklı teyit ettiklerini kaydetti.

NEOFİTU

DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu da, Cumhuriyetçi Parti ile birçok bağları olduğuna işaret ederek, “Çünkü birleşik bir vatanda birlikte yaşama ortak vizyonumuz bizi birleştiriyor” dedi.

Erhürman ve çalışma arkadaşlarıyla yapılan görüşmede, partilerin; Kıbrıs Rum tarafı ve Kıbrıs Türk toplumu liderlerinin, yolu açmasını ve bunun mutlu sonlanmasını dilediklerini belirten Neofitu, diyaloğun yeniden başlaması, yolunu bulma çabalarını destekleme istek ve kararlılığını yinelediklerini vurguladı.

Neofitu şöyle devam etti:

“Tek varlık, tek uluslararası temsiliyet, tek egemenlik, tek vatandaşlık istiyoruz. Demokratik Seferberlik’ (DİSİ) açısından tekrar ediyorum; (yukarıdakiler yanında ayrıca) tek ekonomi, tek para birimi, tek FIR, tek MEB. Kurmak istediğimiz güçlü devlet budur.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Erhüman ve çalışma arkadaşlarına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, “Çok yakında yeniden görüşecek ve bu ortak çalışmamıza Demokratik Seferberlik merkezinde devam edeceğiz” dedi.

SORULAR

Konuşmalar ardından Neofitu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Erhürman’ın önceki günlerde gevşek federasyon ve siyasi eşitliğe değindiği ve bu konunun aşılması için bazı düşünceler olup olmadığı, bu konuda Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun olumsuz olup olmadığını sorması üzerine Neofitu şunları kaydetti:

“Siyasi eşitlik, 1976’dan beri Doruk Antlaşmaları arasındaydı. Güvenlik Konseyi’nin ve BM kararlarının kopmaz parçasıdır. Halkımızın tamamı için işleyebilir bir devlet istiyoruz. Tam da bu nedenle Anastasiadis’in daha desantralize yetkilere sahip olmamız tezine katılıyoruz. Ve görüşmemizde, Sayın dostum Tufan’ın tezi mümkündür. Mesajı olumludur. Ve zannederim aynı istikametteyiz. Bir yandan varlıklardan birinin aleyhine olmayacak şekilde merkezileştirmeyi, tek egemenliği, tek uluslararası temsiliyeti ve tek vatandaşlığı görüşüyoruz. Ancak buna ilaveten, daha önce de dediğim gibi Demokratik Seferberlik için güçlü federasyonun aynı zamanda tek ekonomi, tek para birimi, tek FIR ve tek MEB’ir de.

Cuma günü iki liderin görüşmesinden beklentilerinin sorulması üzerine ise Neofitu, bugün buradan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Erhürman ile birlikte mesaj verdiklerini belirterek, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk liderlerinden ümidi yeniden canlandırmasını beklediklerini kaydetti.

Neofitu, “Karşımda, binlerce Kıbrıslı Türk’ün yeniden birleşme için seslerini birleştirdiği fotoğrafı görüyorum. Kıbrıslı Rumlar da Kıbrıslı Türkler de aynı insanlar. Değişmedik. Beklenti istiyoruz, umut istiyoruz. Liderlerimizden istediklerimiz bunlardır” dedi.

